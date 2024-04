Estavana Polman en Angela Malestein krijgen het aan de stok tijdens quiz: 'Doe niet zo lelijk!'

Angela Malestein en Estavana Polman blijken niet alleen op het handbalveld fanatiek. Als de twee Oranje-internationals meedoen aan een quiz van een sponsor gaat het er ook behoorlijk verhit aan toe. Gelukkig wordt er ook nog gelachen tussendoor.

Malestein en Polman gaan voor DHL de strijd met elkaar aan in een quiz over van alles en nog wat. Het begint allemaal nog vrij vriendelijk. "Hoeveel weken zitten er in een jaar?", was vraag één. "52", antwoordt Malestein razendsnel. "Hoe weet jij dat nou?", vroeg Polman zich af.

Dat Kelly Dulfer nummer 18 heeft in Oranje weten de vrouwen allebei. Malestein pakt snel het nepgeld dat degene die het goede antwoord geeft als prijs krijgt, maar erkent dat Polman sneller is en staat het briefje alsnog af. Bij de volgende vraag begint de irritatie al wat toe te nemen.

Volleybal

"Omdat zij harder schreeuwt?", vraagt Malestein zich af nadat Polman als de winnaar wordt aangewezen bij de vraag in welke sport de termen "site, spike en block" voorkomen. Na antwoorden als tennis, padel en ijshockey, zeggen ze allebei tegelijk "volleybal". De scheidsrechter geeft Polman de prijs, tot ongeloof van haar ploeggenote. "Doe niet zo lelijk", antwoordt Polman.

Mona Lisa

Na de vraag welke kunstenaar de Mona Lisa schilderde, zijn de twee even de weg kwijt. "Van Gogh!", schreeuwt Polman. "Theo van Gogh", beweert Malestein. Omdat er geen goed antwoord komt, volgt een hint: "Italië." "Picasso!", roept Polman dan. Nog maar een hint: "Leonardo." "Di Caprio!", schreeuwen ze dan allebei. Uiteindelijk wordt het "Del Vinci" van Malestein maar goed gerekend.

Olympische Spelen

Op de vraag in welk land de Olympische Spelen voor het eerst werden gehouden, volgen antwoorden als Parijs, Frankrijk, Duitsland, Nederland en België, waarna Polman om raad vraagt bij één van de omstanders. "Griekenland", roepen ze dan allebei, maar Polman net iets overtuigender en dus krijgt zij de prijs. "Je mag ook hulplijnen inschakelen", beweert de vriendin van Rafael van der Vaart.

Na de vraag welke kleuren het logo van DHL heeft, is Malestein er helemaal klaar mee. "Ik ga stoppen hoor, jullie zijn echt partijdig. Jij bent voor Estavana", roept ze naar de scheidsrechter van dienst. "Wat zit jij nou lelijk te doen", reageert een steeds fanatieker wordende Polman. Na de laatste vraag staat ze te juichen, terwijl Malestein het beeld al uit is gelopen.

Parijs

Polman en Malestein plaatsten zich eerder deze maand met Oranje voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. De vrouwen troffen het niet bij de loting: onder meer angstgegner Frankrijk zit in dezelfde groep als Nederland.