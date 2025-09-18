Estavana Polman is een groot voorbeeld voor de jeugd. Samen met haar Oranje-teamgenoten gaf ze een clinic aan jonge handbalsters. Die kunnen veel leren van de topspeelster.

Zo ook de 14-jarige Kiki, die een shirt draagt met het rugnummer van Polman. Tijdens de training krijgt ze uitleg van haar grote voorbeeld. "Ik was zo zenuwachtig vanmorgen”, vertelt ze aan het AD. "Zij is mijn favoriete speelster."

De speelster van Rapid Boekarest is een inspiratiebron voor de jeugd. "Toen ik acht jaar oud was, zag ik haar op televisie en toen wilde ik zelf ook op handbal. Gelukkig mocht dat van mijn ouders, dus nu handbal ik zelf ook al een paar jaar", zegt Kiki.

Het is voor haar een van de mooiste dagen van haar leven is. Die meteen vooruit kan met de tips van Polman. "Ik heb net van Estavana geleerd hoe ik een passeerbeweging moet maken. Na haar uitleg mocht ik het zelf proberen en toen heb ik gewoon gescoord tegen haar."

WK handbal

Polman is weer even terug in Nederland om met de handbalsters van TeamNL voor te bereiden op het aanstaande WK. Van 26 november tot en met 14 december is Nederland samen met Duitsland het organiserende land. Die twee landen oefenen de komende week twee keer tegen elkaar. Volgens Polman worden nu 'de puntjes op de i gezet' om tijdens het WK in topvorm te zijn. "Spelen voor eigen publiek is een droom die uitkomt, echt een kers op de taart", zei ze tegen Sportnieuws.nl.

Ze voelt zich ook helemaal fit. "Dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Ik voel me goed, zit lekker in m'n vel. Thuis is ook alles goed dus ik ben met een heel goed gevoel naar Nederland gekomen. Voor eigen publiek spelen is altijd leuk."

De fans zullen de Oranje-speelster vast vleugels geven, maar is dat ook genoeg voor de titel? "We moeten wel realistisch blijven, het wordt zwaar. Er zijn veel landen die heel erg goed zijn. Maar het WK winnen moet wel de insteek zijn."