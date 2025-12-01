Handbalster Bo van Wetering is erg blij met de ruime zege van Nederland tegen Egypte op het WK handbal (37-15). Na afloop vertelt ze dat een duel voor eigen publiek (in Ahoy Rotterdam) wat extra zenuwen met zich meebrengt, maar ze is ook blij dat Oranje door de ruime voorsprong 'dingen uit kon proberen' tegen Egypte.

Oranje kon de eerste twintig minuten nog niet het verschil maken, maar liep daarna weg bij Egypte. "Vanaf het einde van de eerste helft kregen we veel vrije kansen. En de tweede helft konden we ook wat dingen uitproberen. Ik denk dat het goed is dat we dat mee kunnen nemen naar de rest van het toernooi." Het eerste groepsduel van het WK handbal won Nederland ook van Argentinië (32-25).

Van Wetering, die er in 2019 ook bij was toen Nederland de wereldtitel won, had last van zenuwen. "Als we eenmaal beginnen zijn ze weg. Maar van tevoren zijn er toch zenuwen, misschien nu wel wat meer voor eigen publiek. Dat brengt toch extra spanning met zich mee", zei de 26-jarige hoekspeelster die het dinsdag met Oranje opneemt tegen Oostenrijk voor de winst in groep E.

Met de overwinning op Egypte heeft Nederland een plek in de hoofdronde van het WK al veiliggesteld. Oranje speelt dinsdag tegen Oostenrijk de laatste groepswedstrijd voor de winst in groep E. "De focus gaat nu op Oostenrijk en nog niet op de hoofdronde. De punten tegen Oostenrijk kunnen potentieel belangrijk zijn om een betere route te krijgen", liet bondscoach Henrik Signell via de organisatie weten.

De eerste drie landen uit elke poule plaatsen zich voor de hoofdronde, die uit vier groepen met zes ploegen bestaat. In de hoofdronde treft Oranje, bij plaatsing, de beste drie landen uit de poule van titelverdediger Frankrijk, Polen, Tunesië en China.

