De Nederlandse handbalsters werken momenteel hun tweede wedstrijd op het WK handbal af. In eigen land nemen de Oranjevrouwen het op tegen Egypte, die de nodige weerstand bieden. De stand is momenteel 10-15 voor Nederland Volg het duel hier in dit liveblog.

In Rotterdam Ahoy speelt Oranje tegen debutant Egypte. Het Afrikaanse land speelde nog nooit eerder op een wereldkampioenschap, maar dankzij een vierde plaats op het continentale kampioenschap van 2024 kregen de Egyptenaren dan eindelijk een WK-ticket in handen. definitief gestaakt na wangedrag fans

Nederlaag

Waar onze landgenoten op vrijdagavond wonnen, trokken de Egyptenaren diezelfde avond aan het kortste eind. Oostenrijk bleek met een overwinning van 29-20 te sterk tegen de Noord-Afrikanen. Toch kon Egypte met opgeheven hoofd de zaal verlaten, want ze boden goed partij en gaven zich niet zomaar gewonnen. Oranje moet dus niet van te voren denken dat ze er al zijn.

De Nederlandse handbalploeg won dus wel haar openingswedstrijd van het WK. In een sfeervol Rotterdam Ahoy werd er afgerekend met Argentinië: 32-25. Een goede start dus in de jacht op een nieuwe wereldtitel.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Op weg naar de volgende ronde

Als er vanavond wordt gewonnen, dan is de ploeg van bondscoach Henrik Signell zeker van de volgende ronde. Want een plek bij de beste drie in de groep is voldoende voor het behalen van de hoofdronde.

Toch is het van groot belang om alle duels te winnen in de eerste ronde, want de resultaten tegen de teams uit je eigen poule neem je mee naar de volgende ronde. Daarin worden de drie beste ploegen uit de groep van Nederland samengevoegd met de drie beste teams uit poule F, waar regerend wereldkampioen Frankrijk, Polen, Tunesië en China in zitten.

Waar te zien?

Egypte - Nederland gaat om 20.30 uur van start, en is te volgen via Viaplay TV. Op diezelfde zender start vanaf 20.00 uur de voorbeschouwing.

Beluister Sportnieuws.nl WK handbal met Lois Abbingh

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.