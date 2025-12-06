De Nederlandse handbalsters spelen zaterdagavond de tweede wedstrijd in de hoofdfase van het WK tegen Polen. Het wordt een cruciaal duel richting de kwartfinale. Volg het duel hier live. Het staat 5-9 voor Nederland.

Oranje kwam al razendsnel op voorsprong en liep ook steeds verder uit op Polen. In de eerste tien minuten werd het 2-7 voor Nederland.

Bij de wedstrijden van Oranje in Rotterdam Ahoy is de sfeer fantastisch. Ook zaterdagavond wordt er gezongen en gedanst op de tribunes. Nederland behaalde tot nu toe dan ook de perfecte score. Bij winst op Polen is de ploeg zeker van de kwartfinale.

Maar het is geen makkelijke tegenstander, weet ook bondscoach Henrik Signell. "Ik denk dat Polen beter is geworden en dat ze dit jaar op een niveau zitten waardoor wij kunnen verliezen als we een mindere dag hebben", zei hij voorafgaand aan het duel. "Ik wil niets voor lief nemen. Polen is namelijk te goed om te denken dat het makkelijk wordt."

Belangrijke wedstrijd

"Het is een belangrijke wedstrijd, want als we verliezen moeten we waarschijnlijk van Frankrijk winnen in de laatste wedstrijd van de hoofdfase." Als titelhouder is Frankrijk topfavoriet voor de eindzege van het toernooi. "Dus we moeten 100 procent hierop focussen en ze met veel respect benaderen."

Estavana Polmen en Lois Abbingh

Het WK is voor Nederland sowieso heel bijzonder, want boegbeelden Estavana Polman en Lois Abbingh nemen na het toernooi afscheid als international. Zij zijn al jarenlang de sterkhouders van Oranje en waren erg belangrijk toen Nederland in 2019 de enige wereldtitel pakte. Abbingh scoorde toen in de allerlaatste seconde van de finale de winnende goal tegen Spanje.