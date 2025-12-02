Nederland speelt dinsdagavond de laatste groepswedstrijd op het WK handbal in eigen land. Tegen Oostenrijk strijdt Oranje om de koppositie in poule E én ontmoeten de handbalsters een oude bekende. Het staat 14-12 bij Nederland - Oostenrijk in Rotterdam Ahoy.

Oranje kwam al snel op 1-0-achterstand in een afgeladen Ahoy. Een minuut later maakte Nederland gelijk. Via Angela Malestein kwam het team daarna op voorsprong, maar dat was slechts van korte duur. Oranje had in de beginfase moeite met Oostenrijk en kon in de eerste tien minuten nog niet uitlopen op de tegenstander.

Na 20 minuten kwam Nederland op 2 punten voorsprong. Oranje werd sterker in de dekking en kon daardoor verder uitlopen naa een voorsprong van vijf punten. Voor rust werd er echter toch weer geïncasseerd. Na de eerste helft staat het 14-12.

Hoofdfase

De ploeg van bondscoach Henrik Signell is goed van start gegaan op het eindtoernooi. De openingswedstrijd tegen Argentinië werd gewonnen met 32-25. Zondag won Oranje ook van Egypte: 37-15. Zowel Nederland als Oostenrijk staat nu op vier punten in de poule. Het laatste duel is dus van groot belang voor de hoofdfase.

De winnaar neemt namelijk ook twee kostbare punten mee naar de hoofdfase, waarin beide landen opnieuw bij elkaar in de poule zitten. Argentinië of Egypte plaatst zich daar ook voor, afhankelijk van wat daar de uitslag wordt. Oranje en Oostenrijk voegen zich bij Frankrijk, Polen en Tunesië uit groep F. Daar is een plaats bij de eerste twee nodig om door te dringen tot de kwartfinales. Vanaf dan begint de knock-outfase.

Oude bekende

Bij Oostenrijk zien de Oranje-speelsters een oude bekende. Bondscoach Monique Tijsterman was vanaf oktober tot en met eind december 2021 de interim-bondscoach van Nederland. Ze volgde Emmanuel Mayonnade op, die op de Olympische Spelen in Tokio bleef steken in de kwartfinales. Onder Tijstermans leiding strandde Nederland ook op het WK in Spanje bij de laatste acht. Uiteindelijk besloot de Nederlandse handbalbond om niet met haar verder te gaan.

