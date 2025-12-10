De Oranje-handbalsters hebben na een perfecte hoofdronde de knock-outfase van het WK in eigen land bereikt. Woensdagavond speelt Nederland in de kwartfinale tegen Hongarije. Volg de wedstrijd hier live. Het staat 8-6 in Rotterdam Ahoy.

In de eerste minuut kwam Nederland al via Angela Malestein op voorsprong. Die werd vervolgens verdubbeld door Dione Housheer. Hongarije kwam echter na vijf minuten weer op gelijke hoogte: 3-3. Na een kwartier knokte Oranje zich weer naar een voorsprong van twee punten.

Oranje is in topvorm en heeft tot nu toe alle duels in het eindtoernooi gewonnen. Woensdag hoopt de ploeg van bondscoach Henrik Signell door te stoten naar de halve finale in een kolkend Ahoy. Daar barstte de afgelopen wedstrijden een groot feest los.

Koninklijk bezoek

Bij het duel met Hongarije is er zelfs koninklijk publiek aanwezig. Koning Willem-Alexander zit namelijk op de tribune. Hij spreekt voorafgaand aan de wedstrijd met enkele medewerkers over het maatschappelijke programma rondom het WK.

Weg naar finale

Nederland wacht bij winst wel een loodzware weg naar de finale. Als er van Hongarije gewonnen wordt, speelt het in de halve finale tegen de winnaar van het duel tussen Noorwegen en Montenegro. De Noorse vrouwen zijn geweldig op dreef dit WK en worden gezien als de topfavoriet.

Afscheid Estavana Polman en Lois Abbingh

Nu de knock-outfase begonnen is kan elke wedstrijd de laatste in Oranje zijn voor Estavana Polman en Lois Abbingh. Zij kondigden voor het WK hun afscheid aan van de nationale ploeg. Het eindtoernooi is hun laatste kunstje in Oranje. "Naturlijk maak je af en toe een grapje. Jongens, dit kan nog niet de laatste zijn. Maar nee, je bent vooral bezig met het winnen van wedstrijden en het zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijden", zei Polman over haar afscheid tegen Sportnieuws.nl.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.

