Nederland is in Ahoy begonnen aan de strijd om het brons tegen Frankrijk, een duel dat voor Estavana Polman en Lois Abbingh veel meer betekent dan alleen een medaille. De twee handbalboegbeelden spelen hun allerlaatste wedstrijd in het Oranje-shirt. In een uitverkocht Rotterdam zet Oranje alles op alles om het toernooi in stijl af te sluiten. In de slotfase gaat het gelijk op: 24-24. Volg het duel hier live.

Nederland begon uitstekend aan het duel om het brons. Dankzij reddingen van Ten Holte en snelle goals van Maarschalkerweerd, Van Wetering en Housheer liep Oranje al vroeg uit naar 3-6. Daarna kantelde het duel: slordigheden hielpen Frankrijk terug in de wedstrijd en de Fransen pakten zelfs een kleine voorsprong. Via treffers van Van Wetering, Nüsser en Polman bleef Nederland in de buurt en ging het met 12-11 achter de rust in. Na de pauze nam Oranje opnieuw het initiatief en liep het via Sprenger, Malestein en Van Wetering uit naar 17-20, terwijl Ten Holte ondanks een harde tik gelukkig kon doorgaan.

In de slotfase werd het duel steeds spannender. Frankrijk kwam via twee zevenmeters terug tot 21-21, maar op de momenten dat het moest stonden Polman en Abbingh op. Polman leverde een assist én schoot meerdere keren raak om Nederland opnieuw aan de leiding te brengen, waaronder de belangrijke 21-23 en 22-24. Met nog enkele minuten te gaan heeft Oranje een kleine voorsprong te verdedigen in een zenuwslopende strijd om het brons.

Weerzien met Frankrijk

Nederland en Frankrijk kennen elkaar inmiddels goed dit WK. In de groepsfase trok Oranje nog aan het langste eind, een zege die uiteindelijk via Hongarije een halve finale tegen Noorwegen opleverde. Daar ging het vrijdag mis. Na een redelijke eerste helft zag Nederland Noorwegen in de tweede helft steeds verder uitlopen, met een dominante Henny Reistad als grote plaaggeest.

Voor Oranje is de wedstrijd tegen Frankrijk daarmee ook een kans op eerherstel. Het brons zou een passend slot zijn van een toernooi waarin de ploeg van bondscoach Henrik Signell opnieuw tot de wereldtop behoorde, maar nét tekort kwam voor de finale.

Afscheid van twee boegbeelden

Extra lading krijgt het duel door het afscheid van Polman en Abbingh. Beide routiniers speelden jarenlang een hoofdrol bij Oranje en maakten voor het WK al bekend dat dit hun laatste interland wordt. Abbingh maakt het seizoen nog af bij Borussia Dortmund, terwijl Polman nog onder contract staat bij Rapid Bucuresti, maar haar toekomst open laat.

De twee boegbeelden blikten deze week terug op hun carrière, waarin successen en zware blessures elkaar afwisselden. Polman gaf aan dat topsport meer sporen nalaat dan je tijdens je loopbaan beseft, terwijl Abbingh benadrukte dat juist die tegenslagen haar mentaal sterker maakten.

Frankrijk aast op revanche

Frankrijk zal echter niets cadeau doen. De regerend wereldkampioen verloor in de groepsfase van Nederland en zint op revanche. "We gaan absoluut niet twee keer van Nederland verliezen", waarschuwde Clarisse Mairot. Ook aanvoerder Tamara Horacek benadrukte dat er geen ruimte is voor frustratie na de verloren halve finale tegen Duitsland.

