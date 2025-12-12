De Oranje-handbalsters staan voor een zware opgave in de halve finale van het WK. In een uitverkocht Rotterdam Ahoy treft Nederland het ijzersterke Noorwegen, dat dit toernooi opnieuw zijn favorietenstatus onderstreept. Met een finaleplaats op het spel en de steun van het thuispubliek probeert Oranje het tij te keren. Halverwege de tweede helft kijkt de ploeg tegen een 20-25 achterstand aan. Volg het duel hier live.

Noorwegen begon scherp aan de halve finale in Ahoy en nam al snel een kleine voorsprong. Nadat Kelly Dulfer de lat raakte, liepen de Noren via afstandsschoten en een strafworp uit naar 1-3. Oranje herstelde zich via Lois Abbingh en Larissa Nüsser, maar telkens wanneer Nederland aansloot, had Noorwegen een antwoord. Met Henny Reistad als aanjager liep de olympisch kampioen opnieuw uit en kreeg Oranje het vooral in het tweede deel van de eerste helft lastig. Ondanks treffers van Estavana Polman, waaronder een fraaie achterwaartse worp, bleef het verschil bij rust vier doelpunten: 18-14.

Na rust begon het direct moeizaam voor Oranje. Noorwegen scoorde bij de eerste aanval van de tweede helft en vergrootte de marge naar 14-19, waarmee duidelijk werd dat Nederland een comeback nodig had. De achterstand liep snel verder op: Noorwegen drukte door naar 15-22. Dione Housheer miste vervolgens een strafworp, waarna bondscoach Henrik Signell een time-out aanvroeg. Ook daarna bleef Oranje worstelen en liep het verschil op tot 16-24.

Angstgegner

Nederland staat voor het eerst sinds 2019 weer in de halve finale van een groot toernooi. De ploeg van bondscoach Henrik Signell is op dit WK nog foutloos en hoopt in een uitverkocht Rotterdam Ahoy een plek in de finale te bemachtigen. Daarbij kan Oranje rekenen op de steun van het thuispubliek, dat al het hele toernooi voor een geweldige sfeer zorgt. Na elke overwinning barstte het feest los en tijdens de kwartfinale tegen Hongarije was zelfs koning Willem-Alexander aanwezig.

Toch wacht vrijdag een loodzware opgave. Tegenstander Noorwegen geldt al jaren als topfavoriet en was lange tijd de grote angstgegner van Nederland. Vooral tussen 2015 en 2018 liep Oranje vijf keer op rij tegen een nederlaag aan op grote toernooien. De vraag is of Nederland in Ahoy definitief kan afrekenen met dat verleden.

Wie treft Duitsland in de finale?

Door de overwinning van Duitsland op titelverdediger Frankrijk is het finaleschema compleet. De winnaar van het duel tussen Nederland en Noorwegen speelt zondag in Ahoy om de wereldtitel. Voor Oranje ligt er bij winst dus niet alleen een plek in de finale in het verschiet, maar ook een historische kans op eindwinst.

Afscheid Estavana Polman en Lois Abbingh

Het duel van Oranje in de halve finale is hoe dan ook niet het laatste optreden van Estavana Polman en Lois Abbingh. Zij maken na het WK een einde aan hun interlandcarrière. Als Nederland verliest van Noorwegen staat er nog een troostfinale op het programma.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.

