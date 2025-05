Mysterie en onduidelijkheid rond tophandbalster Estavana Polman in Roemenië

Estavana Polman is een van de boegbeelden van het Nederlandse handbal en dat is bij haar club Rapid Bucuresti niet anders. De grootverdiener is een belangrijke pion bij de Roemeense ploeg, al was dat deze donderdag niet het geval.

Tijdens de spannende wedstrijd tussen CSM Iasi 2020 en Rapid Bucuresti was er namelijk iets opvallends. Polman ontbrak op het wedstrijdformulier. En dat terwijl Polman in aanloop naar het duel wel pronkte op de wedstrijdaankondiging van haar club.

Waarom de 32-jarige handbalvedette ontbrak, is niet duidelijk. Zelf deelde ze niets over de wedstrijden, maar plaatste ze deze donderdag wel foto's van haar wedstrijd op 11 mei. Toen kwam ze in het verloren duel om de Romanian Cup wél in actie.

Broodnodig succesje

Zonder Polman werd er overigens in de competitie wel een broodnodig succesje geboekt. Op bezoek bij Iasi eindigde het in 24 - 26. Rinka Duijndam, de andere Nederlandse, zat wel bij de selectie. De keepster kwam echter niet in actie. Het was de eerste zege voor Rapid sinds 26 april. De drie duels hiervoor, waarvan twee in de Romanian Cup, gingen verloren.

Rapid won dus, maar zal niet geheel tevreden zijn, Iasi is namelijk de nummer laatst van de competitie en verloor tot nog toe alle duels. Fans hadden ongetwijfeld op iets meer gehoopt dan een krappe zege.

Groot nieuws bij ploeg Polman

Overigens kreeg Polman deze week nog groot nieuws. Maandag werd duidelijk wie de nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen wordt. De 56-jarige Laurent Bezeau zwaait vanaf de zomer dde scepter. Hij haalde al eens de Champions League-finale met het Franse Brest Bretagne, een van de grootste handbalteams van Europa en is dus een gevestigde naam. Tot het eind van dit seizoen moet Polman het nog doen met Florin Ciupitu.

Toekomst Estavana Polman

De laatste weken was de ploeg van Polman ook bedrijvig op de transfermarkt. Er kwamen de nodige aankondigingen van aanwinsten voor komend seizoen naar buiten. De toekomst van Polman lijkt voorlopig ook in Roemenië te liggen. Het medium GSP.ro claimt dat de Nederlandse ook komend seizoen waarschijnlijk bij de club blijft. Er lijkt te worden onderhandeld over een nieuwe verbintenis.