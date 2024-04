Nederlandse handbalsters bijna zeker naar Olympische Spelen na ruime zege op Tsjechië

De Nederlandse handbalsters gaan zo goed als zeker voor de derde keer op rij naar de Olympische Spelen. Oranje plaatste zich vrijdagavond officieus door op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van Tsjechië te winnen: 32-18. Met nog één duel is Nederland voor 99,9 procent zeker van deelname aan de Zomerspelen.

Op voorhand wist Oranje al dat een ticket naar de Spelen in Parijs bijna binnen zou zijn na een overwinning. Dat kwam doordat Nederland de eerste poulewedstrijd van Argentinië won en Tsjechië verloor van Spanje. De handbalvrouwen hebben nu vier punten, Tsjechië staat nog droog. Spanje (twee punten) en Argentinië (nul) komen later op vrijdag in actie. Alleen een godswonder kan Oranje nog van de Spelen afhouden.

Programma, stand en uitslagen OKT handbal | Nederlandse handbalsters hard op weg naar Olympische Spelen De Nederlandse handbalsters zijn donderdag begonnen aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Spaanse Torrevieja. De handbalsters zitten in een poule samen met gastland Spanje, Argentinië en Tsjechië. De top twee van de poule plaatst zich voor de Olympische Spelen in Parijs komende zomer.

In het Spaanse Torrevieja was eigenlijk al vanaf de eerste minuut duidelijk dat Oranje ging winnen. Het team van de Zweedse bondscoach Per Johansson hield de defensie lange tijd gesloten en scoorde zelf simpel. Bij rust keek het Nederlandse team daarom tegen een voorsprong van twaalf punten aan: 18-6.

Na de pauze was het vooral de beentjes sparen en heel blijven. Dat laatste zorgde er ook voor dat Estavana Polman, die inmiddels wel weer fit is, niet in actie kwam. Ook verslapte de concentratie wat bij Oranje, dat meer tegentreffers kreeg dan voor rust. Het tweede groepsduel van Nederland op het OKT eindigde hierdoor in 32-18 en daardoor is plaatsing bijna een feit.

Nederland viert alvast het feestje na overwinning op Tsjechië bij OKT De Nederlandse handbalsters gaan zo goed als zeker naar de Olympische Spelen deze zomer in Parijs. Vrijdagavond won Oranje op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) met 32-18 van Tsjechië. Deelname kan ze bijna niet meer ontgaan, dus kon het feestje alvast gevierd worden.

Parijs 2024

Dus gaat Nederland zich deze zomer waarschijnlijk voor de derde keer op rij melden op de Olympische Spelen. Bij de eerste deelname in Rio de Janeiro in 2016 werd het vrouwenteam vijfde, een editie later in Tokio eindigde het als vijfde. Op het palmares van het Nederlandse handbalteam staan een wereldtitel (2019) en bronzen medaille op het EK van 2018.

Estavana Polman zoekt in moeilijke tijden steun bij Rafael van der Vaart: 'Kan mijn frustraties bij hem kwijt' De Nederlandse handbalvrouwen wonnen donderdagavond het eerste duel tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT). Van Argentinië werd gewonnen (34-22). Estavana Polman was er bij, maar kwam niet in actie. Zij kampt al jaren met blessures, maar hoopt toch te kunnen schitteren op de Olympische Spelen. Tijdens haar revalidatie had ze veel steun aan haar vriend Rafael van der Vaart.