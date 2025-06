Sommige topsporters werken deze zomer toe naar een belangrijk toernooi, terwijl anderen genieten van een welverdiende vakantie. Dat is bijvoorbeeld het geval van de Nederlandse handbalsters. Drie van hen besloten om samen te genieten van een paar heerlijke dagen weg.

Het gaat om Rinka Duijndam, Merel Freriks en Laura van der Heijden. Het trio kan goed met elkaar overweg en besloot om samen op vakantie te gaan. De bestemming werd het Italiaanse eiland Sicilië, zo is te zien op de Instagramkanalen van de sportievelingen.

Daar worden namelijk de nodige vakantiekiekjes gedeeld. Ze genieten daarop van het lekkere eten dat het eiland te bieden heeft. UIteraard wordt er ook flink gewandeld, zo is te zien op een van de vele foto's. Het trio heeft het in ieder geval goed naar hun zin. Volgens Duijndam is ze zelfs 'geobsedeerd met Italië.'

Afscheid Laura van der Heijden

De vakantie komt na een lang handbalseizoen voor het drietal. Vooral voor Van der Heijden was het einde erg beladen. De 34-jarige besloot namelijk om te stoppen met handbal. In vijftien jaar speelde ze voor meerdere clubs uit verschillende landen. Bij het Franse Chambray nam ze enkele weken geleden afscheid. In totaal speelde ze 297 interlands voor Oranje. Daar besloot ze in januari van dit jaar al te stoppen.

Freriks en Duijndam zijn wel nog actief in de sport. Freriks speelde de voorbije maanden voor eht Deense Esbjerg, maar maakte enkele maanden geleden bekend een transfer te maken. Zij verkast naar CMS Bucuresti in Roemenië. In dat land was Duijndam een tijdlang actief. Zij was keepster bij Rapid Bucuresti, maar heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Na de zomer gaat ze bij Chambray, de club waar Van der Heijden dus afzwaaide.

Voormalig ploeggenote Estavana Polman

Duijndam speelde het voorbije seizoen samen met Estavana Polman. Het boegbeeld van het Nederlandse handbal blijft wel gewoon actief bij de Roemeense club die een teleurstellend seizoen doormaakte.