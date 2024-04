Nederlandse handbalsters verliezen aanvoerder Lois Abbingh in 'verplicht nummertje'

De Nederlandse handbalsters hebben zonder heel veel moeite de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Portugal gewonnen. Nederland was al zeker van het EK, eind 2024, maar wilde wel graag vertrouwen tanken. Dat is gelukt, maar aanvoerder Lois Abbingh moest helaas geblesseerd het veld verlaten.

De handbalsters van bondscoach Per Johansson moesten het doen zonder Estavana Polman, maar met de resterende veertien andere speelsters werd Portugal opgerold. Nederland sloeg al in de eerste helft een onoverbrugbaar gat. De rust werd bereikt met een voorsprong van 19-11.

Estavana Polman bezorgt handbalsters Oranje slecht nieuws: 'Daarom is ze niet mee naar Portugal' De EK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse handbalsters tegen Portugal van donderdag 4 april is tóch te vroeg gekomen voor Estavana Polman. De 31-jarige routinier is niet fit genoeg en zit niet bij de selectie.

Net na het begin van de tweede helft was het even schrikken voor Oranje. Aanvoerder Lois Abbingh werd op weg naar het doel van Portugal geschept en verliet strompelend het veld. Ze keerde niet meer terug.

Later in de tweede helft liep Nederland verder uit en eindigde de EK-kwalificatiewedstrijd in een 36-25 zege voor Nederland. Zondag sluiten de handbalsters de EK-kwalificatie af met een thuiswedstrijd tegen Finland, dat nog altijd puntloos is en dus sowieso niet naar het EK gaat.

'Focus op halen van de Spelen'

Bondscoach Johansson zei van te voren al dat hij en zijn ploeg 'het goed willen afsluiten tegen Portugal en Finland, maar dat de focus op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Spanje ligt'. Het halen van de Olympische Spelen is het belangrijkste doel op de korte termijn.

𝐏𝐞𝐫’𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰🎙️



“The main focus is to qualify for the Olympics” pic.twitter.com/IkWxGWRcnv — TeamNL Handbaldames (@Handbaldames) April 4, 2024

OKT in Spanje

Na de wedstrijd tegen Finland reist Nederland naar Spanje voor het OKT. Daar moet het in een groep van vier landen bij de beste twee eindigen om naar Parijs te mogen. Nederland is ingedeeld bij gastland Spanje, Tsjechië en Argentinië. Tussen 11 en 14 april spelen alle landen één keer tegen elkaar en wordt de eindstand opgemaakt.