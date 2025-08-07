Niemand minder dan Estavana Polman meldt zich in de strijd om voetbalclub Vitesse te redden. De Nederlandse tophandbalster laat op haar Instagram van zich horen en doet een smeekbede om de Arnhemse club van een ondergang te behoeden. Als ras-Arnhemse weet ze waar ze het over heeft.

De rechtszaak over het intrekken van de proflicentie diende donderdagmiddag en zat boordevol emoties. Honderden fans en andere betrokkenen waren aanwezig bij de zitting. Advocaat Cindy Snelders hield het bij haar pleidooi al niet droog en ook oud-voorzitter Karel Aalbers barstte na afloop van de spannende uren in huilen uit. Het enige nadeel is: Vitesse moet nóg een dag langer wachten op het grote oordeel. Vrijdagmiddag valt de bijl, of niet. Polman steekt de club een laatste hart onder de riem en doet een oproep.

'Laat je horen, sta op, help mee'

"Met spanning - en als trotse Arnhemmer - gekeken naar de zaak tussen KNVB en Vitesse", begint ze haar eigen pleidooi. "Wat daar gebeurt, raakt ons allemaal. Als Vitesse valt, verliezen we een stukje Arnhem. Deze club is onze stad, mijn stad! Regels zijn belangrijk, maar het maatschappelijk belang is groter, altijd! Gemeente Arnhem: laat je horen. Sta op. Help mee. En supporters, vrijwilligers, sterkhouders en overige betrokken mensen... jullie zijn goud. Ik strijd met jullie mee en ik hoop met heel mijn hart dat Vitesse mag blijven bestaan."

i Het betoog van Estavana Polman op Instagram over Vitesse. ©Instagram

Einde Vitesse?

Veel mensen staan er net zo in als Polman en hopen dat op 8 augustus het besluit van de KNVB om de proflicentie in te trekken, teniet wordt gedaan in het hoger beroep. Gebeurt dat niet, dan mag de club zaterdag niet aan het Keuken Kampioen Divisie-seizoen beginnen met een uitwedstrijd bij Almere City. De kans is dan groot dat de club het lot van RBC Roosendaal volgt en afglijdt naar de amateurniveau's van Nederland en mogelijk nooit meer terugkeert op het hoogste niveau.

Marcel van Roosmalen ook in rechtszaal

Marcel van Roosmalen is bevangen door emoties als hij samen met zijn dochter het kort geding van Vitesse tegen de KNVB bijwoont. De journalist en bekendste Vitesse-fan zag bij de rechtbank in Utrecht naar eigen zeggen "zijn hele jeugd aan zich voorbij trekken". Van Roosmalen schatte de kansen voor het kort geding in op 40-60 voor de KNVB. "Dat zou wel zonde zijn. De impact van zo'n besluit zou zeer groot zijn. Vitesse is niet in te ruilen voor iets anders. Ik voed mijn kinderen op met deze club."

'Het zou toch heel erg zijn'

Het vertrouwen van Van Roosmalen is na afloop van het kort geding iets groter. "Het zou toch wel heel erg zijn als de club verdwijnt. En anders moet Vitesse door als amateurclub. Met dezelfde naam en de kleuren van de club."