Voor Estavana Polman is er een einde gekomen aan een bijzondere periode. De tophandbalster kon de afgelopen tijd genieten van de zomervakantie en dat deed ze dan ook volop. Daar zal ze de komende periode weer wat minder tijd voor hebben, want Polman moest zich deze week weer melden bij haar handbalteam.

Polman deelde regelmatig beelden op haar sociale media van activiteiten met haar dochter, maar het is de vraag of ze dat de komende tijd ook kan blijven doen. Ze is deze week namelijk weer begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Rapid Bucuresti, de Roemeense club waar Polman voor speelt, deelde beelden van de eerste trainingen en daar is ook de Nederlandse handbalster op te zien. De speelster hebben nog even de tijd om in vorm te komen, want de eerste wedstrijd van het seizoen is op 30 augustus.

Waar Polman wel van de partij was, gold dat niet voor landgenote Rinka Duijndam. De keepster kwam vorig seizoen ook uit voor Rapid, maar vertrok deze zomer bij de club en speelt volgend seizoen voor voor het Franse Chambray Touraine.

Teleurstellend seizoen

Polman kende met haar team een teleurstellend seizoen. Rapid eindigde slechts op de vijfde plaats, sneuvelde in de halve finale van het bekertoernooi en strandde in de tussenronde van de Champions League tegen stadgenoot CSM.

Rapid wist zich daardoor niet te kwalificeren voor de Champions League. De Roemeense club zal komend seizoen dus uitkomen in European League, het tweede Europese handbalniveau. Polman en haar teamgenoten moeten wel nog twee voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te halen.

Dat moet gebeuren onder leiding van een nieuwe coach, want na het matige jaar moest coach David Ginesta het veld ruimen. Hij wordt opgevolgd door de Fransman Laurent Bezeau, die in het verleden met Brest de finale van de Champions League wist te halen.

Rafael van der Vaart

De partner van Polman, oud-voetballer Rafael van der Vaart, dook afgelopen week nog op in Frankrijk. Hij was een dagje te gast in de Tour de France en daar keek hij zijn ogen uit. Van der Vaart schoof later op de dag ook nog aan bij talkshow De Avondetappe.