Tophandbalster Estavana Polman kondigde vrijdag haar afscheid van het Nederlandse team aan. Vol trots kijkt ze terug op haar tijd bij Oranje, met name op de ontwikkeling die de ploeg heeft doorgemaakt sinds haar komst. "En op een bepaald moment werd ik de speelster die ik als klein meisje wilde zijn."

De 33-jarige Polman zal op het WK in eigen land deze maand voor het laatst het Oranje-shirt dragen. Ze kwam op 18-jarige leeftijd bij de nationale ploeg en had toen nog geen idee wat haar te wachten stond. "Het Nederlandse handbal stond in 2010 nog in de kinderschoenen. In mijn eerste jaren bij Oranje waren we meer bezig met het bij elkaar sprokkelen van geld zodat we überhaupt een toernooi konden spelen dan dat we aan het trainen waren. Het waren echt hele andere tijden", vertelt ze aan De Telegraaf.

Meisjesdroom

Dat veranderde dankzij het succes van Oranje. Met als hoogtepunt goud op het WK in Japan. Polman had met 58 goals een groot aandeel in de titel. Daarnaast werd ze uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. "Het duurde heel lang voordat ik me realiseerde dat we daar een soort ommekeer in het Nederlandse handbal teweegbrachten", vertelt ze. "Opeens droomden heel veel jonge meisjes ervan om handbalster te worden. Zij hadden plots de droom die ik op dat moment leefde.”

Dat had niet alleen te maken met haar kwaliteiten op het veld, maar ook door haar instelling daarbuiten. Ze werd het gezicht van de gouden generatie. Haar enthousiasme werkte aanstekelijk. "Ik wilde altijd de handbalster worden waarvoor mensen naar het stadion kwamen. En op een bepaald moment werd ik de speelster die ik als klein meisje wilde zijn", aldus Polman. "Dat was heel vaak heel leuk, maar soms ook gewoon ingewikkeld.”

Verantwoordelijk

Het bracht natuurlijk ook een hoop verantwoordelijkheid met zich mee. Er werd naar Polman gekeken als het goed ging, maar ook bij teleurstellende prestaties. "Het onbevangene dat ik de eerste jaren had, ging eraf. Ik raakte mijn naïviteit kwijt. Dat is logisch en hoorde bij de rol die ik ambieerde, maar daar moest ik wel mijn weg in zoeken."

"Maar als ik deze hele reis mocht overdoen, dan had ik niets anders gedaan", zegt ze resoluut. De moeilijke momenten horen erbij. "Dat is ook wat ik de kinderen wil meegeven. Zonder strijd geen overwinning."

Inspiratie

Als Polman terugkijkt op haar glansrijke carrière in Oranje, zijn het echter niet de prijzen die haar jet meest trots maken. "Ik ben vooral trots op de weg die we hebben afgelegd", legt ze uit. "Wij hebben met onze generatie de handbalsport in Nederland op de kaart gezet. Wij hebben jonge meiden geïnspireerd en een handbaldroom gegeven. Daar ben ik veel trotser op dan op welke prijs dan ook."

WK

Polman neemt samen met routinier Lois Abbingh afscheid na het WK. Nederland organiseert het WK handbal samen met Duitsland van 27 november tot en met 14 december. De Nederlandse vrouwen spelen alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam. Argentinië is op vrijdag 28 november de eerste tegenstander.

