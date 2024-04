Amsterdamse hockeysters verslaan Duitse kampioen en winnen Euro Hockey League

De hockeysters van AH&BC uit Amsterdam hebben maandag in het Wagener stadion in Amstelveen de Euro Hockey League gewonnen. De ploeg van Teun de Nooijer won met 2-1 van het Duitse Mannheimer.

AH&BC stond al na het eerste kwart op 2-0-voorsprong. Freeke Moes maakte van dichtbij de eerste goal, waarna Fay van der Elst enkele minuten later scoorde bij een strafcorner. Mannheimer kreeg al twee strafcorners in de eerste drie minuten, maar dat leverde geen doelpunt op.

In het derde kwart bracht Charlotte Gerstenhöfer de spanning in de wedstrijd terug. De Duitse scoorde na een strafcorner voor Mannheimer, maar Amsterdam wist stand te houden in de slotfase.

Het is de tweede keer dat de Amsterdammers de EHL winnen. De ploeg werd in 2022 ook al tot clubkampioen van Europa. De competitie bestaat pas sinds 2020 en alle edities werden tot dusver gewonnen door Nederlandse clubs. De titel blijft nu ook in Nederland, vorig jaar won Den Bosch.

De finale bij de mannen staat maandagmiddag op het programma. Vanaf 16.15 uur strijden Kampong en Pinoké om de EHL-titel.