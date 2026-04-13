Bram van Polen is inmiddels al bijna twee jaar geleden gestopt met voetbal, maar hij is nog altijd actief in de sport. De oud-voetballer is niet alleen analist bij ESPN, hij heeft ook nog eens een nieuwe rol als hockeytrainer.

Van Polen was in zijn carrière een vaste basisspeler voor PEC Zwolle. In totaal speelde hij zeventien jaar voor de Blauwvingers en tikte hij maar liefst 512 wedstrijden voor de club aan. In de zomer van 2024 kondigde hij zijn voetbalpensioen aan. Van Polen kreeg vervolgens een functie bij PEC Zwolle aangeboden, maar hij kwam er uiteindelijk toch niet uit met de club. De oud-voetballer werd analist voor ESPN en kreeg dus ook een rol bij een hockeyvereniging.

Van Polen als hockeytrainer

Tijdens zijn carrière kon Van Polen niet vaak aanwezig zijn bij hockeywedstrijden van zijn dochters Saar en Liz. Nu probeert hij dit goed te maken. Bij zijn oudste dochter Saar probeert hij elke wedstrijd te gaan kijken en bij Liz is Van Polen zelfs trainer van haar team. Een hockeyachtergrond heeft de oud-voetballer niet, maar voor hem is het wel een mooie uitdaging en een reden om altijd bij de wedstrijden te zijn.

In gesprek met hockey.nl vertelt Van Polen dat hij er enorm van geniet om op het hockeyveld te staan. "De zaterdagochtend is voor mij heilig. Of ze nu uit of thuis spelen, ik probeer altijd aanwezig te zijn. Ik geniet er enorm van om mijn kinderen te zien hockeyen. Ik heb bovendien het gevoel dat ik iets moet inhalen."

Van Polen traint een jeugdteam, maar de mensen die denken dat hij dat op een rustige manier doet, komen bedrogen uit. De oud-voetballer houdt een strakke planning in zijn trainingen. Van Polen begint elke training 'met voetenwerk'. "We doen dat met de speedladder. De eerste twintig minuten staan volledig in het teken van motoriek. Ze zijn nog jong, maar juist dan is het goed voor hun motorische ontwikkeling", legt Van Polen uit over zijn manier van trainen.

'Ik denk nog steeds vanuit het voetbal'

De veertigjarige Van Polen denkt als hockeycoach 'nog steeds vanuit het voetbal'. "Als ik iets specifieks wil trainen, zoals vooruit verdedigen, bedenk ik eerst hoe ik dat in het voetbal zou doen. Dat combineer ik met wat ik online tegenkom", vertelt Van Polen over zijn voorbereidingen op de hockeytrainingen.