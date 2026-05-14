Maartje Paumen was in haar hockeycarrière jarenlang de allerbeste ter wereld, maar vocht ook tegen onzichtbare kwellingen. De inmiddels veertigjarige Nederlandse was pas na haar loopbaan openhartig over de mentale druk en problemen die ze ervoer. In een boek van Erik Dijkstra vertelt ze er uitgebreid over en donderdag zat ze bij RTL Tonight om haar verhaal te verduidelijken.

"Het is een heel belangrijk onderwerp", begon Paumen tegen presentator Beau van Erven Dorens. "Ik heb er een aantal keren mee te maken gehad, dat het net even wat minder leuk was dat sporten allemaal. Het is belangrijk dat we het er met elkaar over kunnen hebben, dat we het bespreekbaar maken. Je kunt het een depressie noemen wat ik heb meegemaakt, maar ik noem het een sportburn-out."

'Er werd zoveel van me gevraagd'

De tweevoudig olympisch kampioene, wereldkampioene en meervoudig hockeyster van het jaar kon bij haar tweede Olympische Spelen veel minder genieten dan bij de eerste keer, terwijl de opbrengst met goud twee keer hetzelfde was. "Er kwam zoveel verantwoordelijkheid en druk bij in die vier jaar tijd. Ik kreeg een totaal andere rol. Er werd zoveel meer van me gevraagd, plus de druk van buitenaf. Ik voelde me verantwoordelijk voor alles."

Na de Spelen van Londen besloot ze snel te gaan praten met een mental coach. Paumen kwam er achter dat de druk die ze zichzelf oplegde, oorzaak was van haar sportburn-out. "Ik was helemaal op na die Spelen. Er was wel begeleiding hoor, maar vanuit mezelf wilde ik dat niet laten zien. Ik had de rol van aanvoerder en ik wilde laten zien dat ik het wel kon en sterk was. Daarom ben ik er nu ook zo mee bezig met nieuwe talenten. Dat ze zich kwetsbaar open durven te stellen en het bespreekbaar maken. Ik dacht dat ik zwak was als ik dat deed. Ik heb daardoor teveel van mezelf gevraagd en was erna helemaal opgebrand en leeg."

'Iedereen beleeft het anders'

Schrijver Erik Dijkstra van het boek sprak met veel meer ex-topsporters dan alleen Paumen en iedereen ervoer de druk anders. Van voetballer Jaap Stam tot aan zwemster Femke Heekskerk, wielrenner Tom Dumoulin en tennisster Kiki Bertens. "Het gaat bij het sporters eigenlijk altijd over het lijf, maar weinig over het hoofd. Iedereen beleeft het anders. Jaap Stam voelde vanaf zijn allereerste tot en met zijn allerlaatste wedstrijd stress."

Onzekere Jaap Stam

Bij de grote verdediger die angst inboezemde van menig aanvaller, kwam dat voort uit onzekerheid. "Mensen dachten dat het niks met dat boertje zou worden. Dat was voor hem brandstof om zich te bewijzen, maar leverde ook veel onzekerheid op. Hij had altijd het gevoel dat hij iets moest bewijzen." Tot slot wil Dijkstra ook de hand in eigen boezem steken. Want ook in de media ging het voorheen geregeld mis.

Sorry zeggen tegen Femke Heemskerk

"Heemskerk zei in 2015 dat ze last had van demonen in haar hoofd, maar toen deden we daar nog lacherig over. Ik ook. Dan belde ik haar op en vroeg ik hoe het met de demonen was. Daarom ben ik bij het schrijven van dit boek als eerste teruggegaan naar Femke om te zeggen dat het me spijt. Dat we in de media ook lang niet goed met het onderwerp zijn omgegaan.

