Het spannende hockeyduel tussen SCHC en Den Bosch eindigde in een gelijkspel, maar het gesprek van de dag was niet de uitslag, maarde rode kaart van tophockeyster Pien Sanders. De Den Bosch-speelster kreeg haar eerste rode kaart ooit, dankzij een nieuwe regel die tot veel discussie leidt. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de opmerkelijke situatie.

“Laten we meteen even beginnen met die rode kaart”, opent Van As. Hoog vult aan: “De eerste rode kaart in de carrière van Sanders. Het was twee keer geel. De eerste voor een overtreding, maar over die tweede is natuurlijk veel te zeggen.”

Hoog legt de situatie uit: “Sanders gooide haar masker af richting de scheidsrechter. Bij een strafcorner tegen dragen verdedigers een masker en kniebeschermers. Zodra de bal uit de cirkel is, moet je die bescherming zo snel mogelijk afgooien, want je mag dan niet meer met masker op hockeyen. Het spel gaat snel, dus je gooit dat masker gewoon richting de achterlijn, vaak zonder te kijken. Daar kan natuurlijk ook de scheids staan.”

Nieuwe regel ingevoerd

“Het is eerder gebeurd dat een scheidsrechter een masker tegen zijn hoofd kreeg en een wond opliep,” vervolgt Hoog. “Daarom heeft de FIH (de internationale hockeybond, red.) sinds dit seizoen een regel ingevoerd: als je iemand raakt met het masker, krijg je een gele kaart. De kans is heel klein, maar het kán gebeuren. Sanders gooide haar masker richting de scheidsrechter, en die ving ’m gewoon.”

Van As lacht: “Dat vond ik mooi. Best knap ook.” Hoog: “Maar goed, de regel is een gele kaart. Sanders kreeg dus rood en liep zichtbaar verbolgen het veld af zo van: wat is dit voor een rotregel? Het is ook echt een zure regel. Maar ja, het is een regel.”

Hoog zag later een interview met Sanders: “Ze zei dat ze had gehoopt dat de scheidsrechter met het goede been uit bed was gestapt. Volgens haar had hij het door de vingers moeten zien en verpestte hij zo de wedstrijd.”

Regel is regel?

“Een regel is een regel”, zegt Hoog. “Dat is maar de vraag”, reageert Van As. “Ga je als scheids altijd zo strikt fluiten? Er waren al flink wat kaarten gevallen. Hij ving dat masker gewoon, dus het was ook nog een beetje geestig. Ga je dan iemand eruit sturen terwijl je weet dat ze al geel heeft? Dat heeft enorme gevolgen. Of laat je het gewoon gaan en gooi je dat masker weg?”

Hoog vult aan: “Den Bosch stond 2-1 voor en stond zwaar onder druk van SCHC. Het was een topwedstrijd. Maar ik vind het terecht dat hij die kaart gaf.”

Ze voegt toe: “Het zure is dat de dag ervoor bij de mannen precies hetzelfde gebeurde. Daar werd ook geel gegeven. Dat beeld zal de scheids hebben gezien, dus hij moest wel. Het is en blijft een regel.”

'De regel slaat nergens op'

Van As kijkt verder dan deze wedstrijd: “Het is vooral iets voor de bond om over na te denken. Willen we dit echt zo? Stel je voor: je speelt een olympische finale, hebt al geel, en in alle emotie gooi je per ongeluk je masker tegen de scheids… dan krijg je dus rood? Dat is toch bizar?”

Hoog knikt: “Ja, de regel zelf slaat nergens op. Die moet echt aangepast worden. Tenzij iemand het expres doet, dán is rood terecht. Maar dit was overdreven. En dat het uiteindelijk 2-2 werd, maakt het voor Sanders en Den Bosch natuurlijk extra zuur.”

Beluister de podcast

Elke maandag praten tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As je bij over het sportweekend. Met deze week: Femke Kok die een baanrecord rijdt op de 1500 meter in Thialf, Demi Vollering die Europees kampioen op de weg wordt, en Max Verstappen die weer iets dichter bij de McLarens kruipt. Beluister hieronder of via je favoriete podcastapp.