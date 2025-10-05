Pien Sanders heeft er een bijzonder tumultueuze zondagmiddag opzitten. De tophockeyster speelde met haar team HC Den Bosch de topper tegen SCHC, maar haalde door een opmerkelijk incident het einde van de wedstrijd niet. Nadat ze met rood van het veld werd gestuurd, reageerde ze vol onbegrip en woede.

Tien minuten voor tijd moest Sanders inrukken met rood. Ze had al een gele kaart ontvangen eerder in de wedstrijd en kreeg haar tweede prent vanwege een opvallende actie. De tophockeyster gooide bij een strafcorner haar bescherming per ongeluk tegen het lichaam van de scheidsrechter die meters verderop stond. Hij was onverbiddelijk: tweede geel, en dus rood.

Gezicht op onweer

Sanders begreep er helemaal niets van. Met een gezicht op onweer en met de nodige cynische gebaartjes liep ze boos het veld af. Na afloop was de boede nog niet helemaal gezakt. "Ik ben afgekoeld, maar ik vind het heel bijzonder wat hier gebeurt", vertelt ze na het duel, dat in 2-2 zou eindigen, aan de NOS.

Volgens de nieuwe regels is het een terechte beslissing, maar Sanders vond het omdat ze de scheidsrechter niet bewust raakte wel een zware straf. "Er valt wat te zeggen over het rood dat ik krijg, maar het reglement schijnt het reglement te zijn. Ik vind het heel jammer van zo'n wedstrijd. Ik denk dat het slim is als ik er niet meer over zeg."

Slechte been uit bed gestapt

Dat doet ze uiteindelijk wel, want ze wil uitleggen wat er volgens haar precies gebeurde. "Het spel gaat door, dus je pakt je spullen en je kijkt niet eens achter je. Als je de beelden terugkijkt: ik kijk niet eens achter me en ik raak hem super per ongeluk. En dan kan je denk ik met je goede of slechte been uit bed zijn gestapt. En dan had ik vandaag de verkeerde te pakken, denk ik."

Tophockeyster heeft relatie met Oranje Leeuwin

Sanders is een van de bekendste hockeysters van Nederland. De 27-jarige won al twee olympische titels met Nederland. Haar populairiteit nam eerder dit jaar een vlucht toen ze bekendmaakte een relatie te hebben met voetbalster Jill Roord. De Oranje Leeuwin speelt inmiddels ook in Nederland bij FC Twente. Beide vrouwen zijn veelvuldig te zien bij elkaars wedstrijden. Zo was Roord deze zomer in Duitsland bij het EK hockey als toeschouwers nadat Sanders dat eerder bij het EK voetbal in Zwitserland was.