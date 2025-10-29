Er is veel commotie ontstaan over de Marathon van Rotterdam, die afgelopen april werd gelopen. Het veel te grote aantal deelnemers zorgde volgens burgemeester Carola Schouten voor een 'onverantwoorde situatie'. Dat wordt tegengesproken door de directeur van de organisatie.

Bij de Rotterdam Marathon van dit jaar was nooit sprake van een onverantwoorde situatie, aldus directeur van het evenement Wilbert Lek. "Dat wil ik echt bestrijden", laat hij woensdag weten in een schriftelijke verklaring. In een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad stelde burgemeester Carola Schouten eerder deze week dat daarvan wel sprake was.

'Niet acceptabel en onvoldoende'

De burgemeester stelde dat het toegestane aantal van 18.000 deelnemers al voor extra druk zorgde op onder meer het openbaar vervoer en dat door nog meer hardlopers toe te laten de druk "niet acceptabel" was. Ook noemde ze de beschikbare zorgcapaciteit "onvoldoende".

'Zeker geen duizenden extra'

Er waren meer dan 18.000 deelnemers, bevestigt Lek. Dat kwam volgens hem omdat meer mensen kwamen opdagen dan verwacht. De toename van het aantal lopers "ging om enkele procenten, zeker geen duizenden extra lopers", stelt de directeur. Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente toont volgens hem aan dat er geen onverantwoorde situaties in het openbaar vervoer waren. De zorg was volgens hem ook op orde en "volledig ingericht volgens de geldende beroepsnormen", zoals "de artsen in onze medische commissie" vaststellen, aldus de directeur.

Eén situatie waarin iemand moest wachten op een ambulance

Schouten stelde dat in de zorg wachttijden voor de belangrijkste meldingen opliepen tot drie kwartier. "Er is één situatie geweest waarin iemand 45 minuten op een ambulance moest wachten", aldus Lek daarover. "Dat was zeker onwenselijk, maar niet onverantwoord, volgens de medische specialisten. Deze patiënt kreeg zoals alle patiënten tijdens de NN Marathon Rotterdam de juiste medische zorg."

De directeur wil met Schouten in gesprek "omdat we een aantal dingen nu echt niet kunnen plaatsen". De nieuwe editie van de internationale marathon in de Nederlandse havenstad is op 12 april 2026.