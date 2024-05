Veel mensen onwel bij marathon in Leiden, gedeeltelijk afgelast omdat ziekenhuizen vol raakten

De hulpdiensten zijn gealarmeerd om "het hoge aantal onwelwordingen" bij de marathon van Leiden. Dat meldt de veiligheidsregio. De hulpdiensten gingen met de organisatie in gesprek over de veiligheid.

De organisatie meldde rond 14.30 uur dat de start van de 10 kilometer werd uitgesteld. Die afstand zou eigenlijk op dat tijdstip beginnen. Het werd in eerste instantie met een uur uitgesteld, maar in overleg met hulpdiensten is de afstand afgelast. De ziekenhuizen zouden te vol zijn geraakt, wat voor een gevaarlijke situatie zorgde.

"We vinden het verschrikkelijk jammer, maar in overleg met de hulpdiensten, is de tien kilometer afgelast", schrijft de organisatie op Facebook. "Iedereen die nog op het parcours is voor andere afstanden, wordt gevraagd te gaan wandelen."

Overal rond het parcours stonden hulpdiensten opgesteld. Er werd GRIP 1 afgekondigd vanwege de weersomstandigheden. Dat staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. Structurele coördinatie tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is dan noodzakelijk. Ambulances uit Rotterdam en Hoofddorp zouden hun collega's in Leiden te hulp zijn geschoten.