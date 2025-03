Collin Veijer profiteert van natte baan en pakt eerste punten in Moto2 na moeizame start

Motorcoureur Collin Veijer heeft een goed optreden in de Grote Prijs van de Verenigde Staten bekroond met zijn eerste punten in de Moto2. De Nederlander rukte op het natte circuit van Austin van achteruit op en eindigde als tiende, goed voor 6 punten.

Veijer reed vorig jaar nog in de Moto3, maar maakte na een sterk seizoen promotie naar de Moto2. Hij eindigde bij zijn debuut in Thailand als 20ste en moest het in Argentinië vervolgens doen met de 24ste plaats. Veijer begon op het circuit in Texas vanaf de 25ste plek, maar wist in de natte omstandigheden flink wat plaatsen op te rukken en kwam als tiende over de streep. Dat leverde hem zijn eerste punten in het kampioenschap op.

De 20-jarige coureur uit Staphorst kwam de afgelopen twee jaren uit in de Moto3. In die klasse wist hij twee races te winnen: in 2023 was hij de beste in Maleisië en vorig jaar won hij in Spanje. Veijer eindigde in 2024 uiteindelijk als derde in de WK-stand dankzij negen podiumplaatsen en verdiende daarmee de stap omhoog naar de Moto2.

Zonta van den Goorbergh

Veijer is in die discipline niet de enige Nederlander, want ook Zonta van den Goorbergh is daarin actief. Hij begon zondag na een sterke kwalificatie vanaf de vierde startplek in Austin, maar kon die klassering niet omzetten in een topresultaat. Van den Goorbergh moest genoegen nemen met de dertiende plek. Dat leverde hem overigens net als Veijer zijn eerste punten van dit jaar op.

De Brit Jake Dixon won uiteindelijk de race voor de Spanjaarden Tony Arbolino en Alonso Lopez. Hij neemt met de zege ook de leiding in het WK over van Manuel Gonzalez, die slechts als 23ste eindigde in Austin.