Opluchting in de Moto3. De Zwitserse motorcoureur Noah Dettwiler verkeert niet langer in levensgevaar. Dat hoopgevende nieuws maakte zijn ploeg CIP Green Power woensdag bekend.

Het ging mis voor de 20-jarige Dettwiler tijdens de opwarmronde voor de GP van Maleisië. De Zwitser minderde vaart op het Sepang International Circuit, waarna de al tot wereldkampioen gekroonde José Antonio Rueda met hoge snelheid achterop hem botste. Beide rijders kwamen hard ten val en werden direct ter plaatse behandeld, voordat ze per helikopter naar het ziekenhuis in Kuala Lumpur werden vervoerd. Door het incident werd de start van de Moto3-race uitgesteld en de wedstrijd ingekort van vijftien naar tien ronden.

Buiten levensgevaar

De Zwitser was er het ergst aan toe van de twee. Volgens zijn vader had zijn zoon meerdere hartstilstanden gehad en veel bloed verloren. Ook zijn milt en longen waren beschadigd, terwijl hij tevens een open beenbreuk had.

De afgelopen dagen werd zijn situatie nauwlettend in de gaten gehouden in het ziekenhuis van Kuala Lumpur. Op woensdag kwam eindelijk het verlossende nieuws naar buiten dat Dettwiler aan de betere hand is. "Volgens de artsen is zijn situatie stabiel en niet langer kritiek", meldde zijn team CIP Green Power woensdag. "Hij zal nauwlettend in de gaten worden gehouden op de intensive care", werd eraan toegevoegd. Ook bedankte CIP Green Power iedereen voor hun steun en vriendelijkheid.

Uitgestelde races

Na de crash van Dettwiler werden er tien in plaats van vijftien rondes afgelegd. Uiteindelijk won de Japanner Taiyo Furusato van Honda Team Asia. De race van de Moto2 werd ook uitgesteld. Collin Veijer eindigde als negende. Zonta van den Goorbergh bleef steken op de 21e plaats. De zege ging naar de Brit Jake Dixon. Álex Márquez won bij afwezigheid van zijn broer - en wereldkampioen - Mark de MotoGP. De Spanjaard finishte voor landgenoten Pedro Acosta en Joan Mir.