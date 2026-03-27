Donyell Malen gaat vrijdagavond een unieke mijlpaal beleven. Hij speelt tegen Noorwegen zijn vijftigste interland voor Oranje. De aanvaller maakte recent nog de overstap van Aston Villa naar AS Roma en daar laat hij zich zien voor het Nederlands elftal.

De 27-jarige Malen begon op zijn vierde met voetballen en zijn talent werd al snel opgemerkt. Hij kwam in 2008 in de jeugdopleiding van Ajax terecht en in 2015 was het al tijd voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij maakte de overstap naar Arsenal, waar hij twee jaar bij de jeugd speelde.

De topvoetballer was in die tijd ook al samen met zijn huidige vrouw Delisha. Zij stond hem bij gedurende zijn gehele loopbaan en inmiddels hebben ze ook vier kinderen samen. Zoons London Felipe Lou, vernoemd naar de stad waar Donyell en Delisha elkaar leerden kennen, Adonis en Zion. In februari van dit jaar kregen ze ook een dochtertje: Shiloh M'kai Sade.

PSV

Na zijn periode bij Arsenal kwam Malen bij PSV terecht. Daar maakte hij op 3 februari 2018 zijn debuut in het eerste elftal. Hij viel toen in voor Luuk de Jong tijdens thuisduel tegen PEC Zwolle. Hij speelde drie jaar voor de Eindhovenaren. In 81 wedstrijden scoorde hij 40 keer.

Champions League-finale

In de zomer van 2021 maakte Malen een transfer naar de Bundesliga. Hij tekende voor vijf seizoenen bij Borussia Dortmund. Hij beleefde daar een groot succes door de Champions League-finale te halen in 2024. Dortmund verloor die met 2-0 van Real Madrid.

In januari 2025 vertrok Malen naar Aston Villa. Daar kwam hij echter niet genoeg aan spelen toe en een jaar later werd hij verhuurd aan AS Roma. In de Serie A komt Malen wel tot zijn recht. De Nederlander heeft in tien wedstrijden al zeven keer gescoord in de Italiaanse competitie.

Oranje

Zo heeft hij ook bondscoach Ronald Koeman overtuigd van een plek in de selectie. Voor de oefenwedstrijd tegen Noorwegen, in aanloop naar het WK, liet de trainer al weten dat Malen een basisplaats krijgt. Dat betekent dat hij zijn vijftigste interland gaat spelen. Malen maakte in 2019 zijn debuut en scoorde 13 keer voor Nederland.

Hij maakte al twee eindtoernooien mee (het EK 2020 en 2024), maar nog nooit een WK. Voor het toernooi in Qatar behoorde nog wel tot de voorselectie, maar redde hij het niet tot de definitieve keuze van bondscoach Louis van Gaal. Deze zomer lijkt hij zich dus op te mogen maken voor zijn eerste wereldbeker. Nederland treft Japan, Tunesië en Polen of Zweden in Groep F van het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.