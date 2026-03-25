Het Nederlands elftal is in een nieuw jasje gestoken door Nike. Op het WK komende zomer speelt Nederland in een feloranje thuisshirt en een wit uittenue. Fans van Oranje zijn tegenwoordig liefst 160 euro kwijt voor een shirt. Dat roept natuurlijk vragen op.

Maandag werden de nieuwe tenues van Oranje gepresenteerd. "Mooi", noemde bondscoach Ronald Koeman het. "Het is altijd oranje. Maar het is wel mooi, ik houd wel van de sterke oranje kleur. En wit, volgens mij hebben we dat in het verleden ook al eens gehad. Ik vind het mooie shirts", concludeerde Koeman.

Nieuwe shirts Oranje kosten 160 euro

Wie kijkt op de site van Nike, ziet dat er twee varianten zijn van ieder tenue. De duurste kost 159,99 euro, terwijl fans voor de 'goedkope' variant 109,99 euro betalen. Vooral over dat eerste bedrag ontstond op sociale media de nodige rumoer. Op het blote oog is er namelijk nauwelijks verschil te zien tussen de shirts, maar dat is in werkelijkheid anders volgens marketeer Chris Woerts.

De dure variant is namelijk authentiek. Kort gezegd: het zijn de shirts waarin spelers van het Nederlands elftal spelen. De goedkope versie is een replica. "De authentieke variant is niet zomaar een shirt, maar een technisch sportproduct dat ook door de spelers wordt gedragen. Daar zit de waarde in", zegt Woerts in gesprek met De Telegraaf.

Nieuwe shirt vrijdag in actie

Ook in de podcast EN door met Ellen, Naomi & Sportnieuws.nl werd de nieuwe look van het Nederlands elftal besproken. "Ik vind het lekker oranje. Gewoon geen poespas", trapte oud-hockeyster Naomi van As af. Haar kompaan Ellen Hoog vroeg zich af waarom de broekjes ook niet oranje zijn. "Misschien is dat zwarte broekje er toch voor als er een ongelukje gebeurt of zo?", dacht Van As hardop.

Oranje zal het nieuwe tenue vrijdag voor het eerst tentoonstellen, wanneer de oefeninterland met Noorwegen gepland staat. De WK-deelnemers trappen om 20.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA.