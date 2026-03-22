Nederlands voetbalicoon Ruud Gullit kreeg zaterdagavond een hels fluitconcert om zijn oren van het Ajax-publiek in de Johan Cruijff Arena tijdens de première van de nieuwe documentaire over Johan Cruijff. De ruim veertigduizend aanwezigen konden het niet waarderen dat Gullit 'Feyenoord' uitsprak in het weekend van De Klassieker.

Het publiek reageerde hoorbaar afkeurend toen hij in zijn verhaal de naam van Feyenoord noemde. De presentatie van de avond was in handen van Hélène Hendriks, die op het podium gezelschap had van Jordi Cruijff, Ronald Koeman en Gullit. "Het was vooral de mens zelf, ik heb hem natuurlijk in de periode meegemaakt bij Feyenoord…", vertelde de laatstgenoemde toen hem werd gevraagd wat Cruijff als voetballer zo uitzonderlijk maakte.

Keihard gefluit

Die opmerking viel niet goed bij het Ajax-publiek, dat hem direct uitfluitte. Gullit reageerde gevat op de reactie van de aanwezigen in de Johan Cruijff ArenA. "Het was Johan zijn keuze, niet mijn keuze, sorry!"

Even later leek hij zich voorzichtiger te formuleren, maar toch kon hij het niet laten om er met een knipoog op terug te komen. "Wat mij het meest bij is gebleven. Ik heb een seizoen met hem mogen voetballen bij… Nou ja, je weet wel waar! Maar we werden kampioen en wonnen ook nog de beker. Sorry…", zei hij met een grote grijns. Opnieuw volgde een mix van gelach en gefluit vanuit het publiek in de Arena. Hij deed het zelfs nog een derde keer, maar toen ging het over PSV.

Gullit en Cruijff speelden samen bij Feyenoord in het seizoen 1983/1984. In dat jaar veroverde de club de dubbel: het landskampioenschap en de KNVB Beker. Gullit was destijds een groot talent in opkomst, terwijl Cruijff als ervaren speler en mentor aan het einde van zijn carrière stond. Zondagmiddag staat er een bijzonder duel op de planning: Feyenoord - Ajax.