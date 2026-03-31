Nederland komt met een totaal andere basiself op de proppen tegen Ecuador. Maar liefst zeven andere spelers staan op het veld ten opzichte van het duel met Noorwegen. Dat geeft bondscoach Ronald Koeman nog eenmaal de kans om iedereen te zien, voordat hij een keuze moet maken voor zijn WK-selectie. Wat kan Oranje tegen het felle Ecuador? Volg het duel hier live.

Virgil van Dijk staat nog altijd in de basis tegen Ecuador, ondanks dat hij vrijwel alles al gespeeld heeft dit seizoen bij Liverpool én Oranje. Toch zal hij blij zijn dat Ronald Koeman hem heeft opgesteld. Hij gaat op voor zijn 90e interland voor Oranje. Daarmee komt hij akelig dichtbij de 100e interland, wat en grote eer zou zijn voor de captain van Oranje.

Koeman wilde niet zeggen met hoeveel andere spelers hij Oranje laat beginnen in Eindhoven. "Maar vijf of zes andere spelers zou kunnen", zei de bondscoach op de persconferentie. Dat werden er dus 7. Alleen Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Cody Gakpo en Donyell Malen keren terug in de basis. "Ik ga niet het hele elftal op de schop gooien. Het idee van spelen blijft ook hetzelfde. Ik ga andere spelers laten spelen, om van iedereen een nog beter beeld te krijgen. Dat beeld heb ik al bijna, maar we spelen twee oefenwedstrijden deze periode."

Opstelling Oranje

Flekken; Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Aké; Schouten, Timber, Simons; Gakpo, Brobbey, Malen

Taai Ecuador

Tegenstander Ecuador eindigde als tweede in het Zuid-Amerikaanse kwalificatietoernooi voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Alleen wereldkampioen Argentinië haalde meer punten. Ecuador incasseerde maar vijf tegentreffers in achttien kwalificatieduels. De nummer 23 van de FIFA-ranglijst speelde vrijdag nog met 1-1 gelijk tegen Marokko.

Komende zomer is Ecuador een van de tegenstanders van Curaçao op het WK. Het land begint het eindtoernooi tegen Ecuador, terwijl ook nog Duitsland in de poule zit.