PSV strijdt in Nijmegen met NEC om een plaats in de finale van de Eurojackpot KNVB Beker. Deze editie veranderde binnen no-time in een schitterend voetbalgevecht. Al vóór rust waren er vier treffers gevallen. In de eindfase van de eerste helft zorgde Eli Dasa met een prachtig schot voor de 2-2. Volg alle ontwikkelingen hier live.

De duels tussen NEC en PSV leverden de laatste edities volop spektakel op. In Nijmegen eindigde het treffen ruim een jaar geleden in 3-3, terwijl PSV in september met 3-5 aan het langste eind trok. Ditmaal was het al binnen zes minuten raak. Balverlies op het middenveld kwam PSV duur te staan. NEC schakelde razendsnel om en bereikte Bryan Linssen. Matej Kovar voorkwam een tegentreffer in eerste instantie nog, maar moest zich bij de tweede poging gewonnen geven: 1-0.

Vooraf werd een doelpuntrijk duel verwacht en na ruim een kwartier was het al twee keer raak. Joey Veerman veroverde de bal en bediende Ivan Perisic, die een perfecte voorzet afleverde. Ismael Saibari dook op voor het doel en kopte de bal achter NEC-keeper Jasper Cillessen: 1-1. Vier minuten later was de comeback al compleet, want Dennis Man kreeg alle ruimte van de NEC-verdedigers. De Roemeen schoof de bal op randje zestien gemakkelijk in de verre hoek: 1-2.

Daarmee was het spektakel voor rust nog niet voorbij. Vlak voor de 2-2 kreeg Lebreton al een grote mogelijkheid, maar Kovar bracht redding. Even later moest de doelman alsnog capituleren, toen Dasa de bal schitterend binnen volleerde: 2-2.

Belang van KNVB Beker

De ploeg van Peter Bosz kende tot dusver een relatief eenvoudige weg naar de laatste vier met zeges op GVVV (0-3), FC Den Bosch (1-4) én sc Heerenveen (4-1), terwijl de Nijmegenaren moeizaam wonnen van Rijnsburgse Boys (2-3), AFC (1-3), De Treffers (1-2) en FC Volendam (1-0). Ditmaal wacht dus een échte bekerkraker tussen de nummer één en vier van de Eredivisie. NEC stond al vijfmaal in de bekerfinale, maar won er nooit één. PSV won 'm elf keer.

Bosz benadrukt het belang dat PSV hecht aan de KNVB Beker. "We hebben uitgesproken dat we de drie Nederlandse prijzen willen winnen. De eerste (Johan Cruijff Schaal, red.) hebben we aan het begin van het seizoen gewonnen, we zijn goed onderweg in de competitie en we zijn goed onderweg in de beker, maar we hebben nu wel een zware uitwedstrijd voor de boeg tegen een heel sterke tegenstander."

Lof voor NEC

Die tegenstander, NEC, kan bovendien rekenen op veel lof van de PSV-trainer. "Het is knap wat ze daar doen. Als je NEC voor het seizoen ergens zou inschalen dan zou dat zeker niet de vierde plek zijn. De laatste vier duels is het qua resultaten misschien minder, maar als je ziet wat voor energie die ploeg heeft, dan vind ik het heel knap."