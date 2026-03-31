Het Nederlands elftal speelt dinsdag de laatste wedstrijd voordat de WK-campagne komende zomer aftrapt. Dinsdagavond is Ecuador de tegenstander in het Philips Stadion in Eindhoven. Volg de verrichtingen hieronder live.

Oranje oefende vrijdag al tegen Noorwegen in de Johan Cruijff ArenA. Goals van Virgil van Dijk en Tijjani Reijnders maakten een tegentreffer van Andreas Schjelderup ongedaan. Dinsdag volgt nog een laatste oefenmoment waarop Koeman spelers kan testen. Bij de oefenwedstrijd in juni tegen Algerije is de 26-koppige WK-selectie namelijk al bekend.

Koeman wilde niet zeggen met hoeveel andere spelers hij Oranje laat beginnen in Eindhoven. "Maar vijf of zes andere spelers zou kunnen", zei de bondscoach op de persconferentie. "Ik ga niet het hele elftal op de schop gooien. Het idee van spelen blijft ook hetzelfde. Ik ga andere spelers laten spelen, om van iedereen een nog beter beeld te krijgen. Dat beeld heb ik al bijna, maar we spelen twee oefenwedstrijden deze periode."

Taai Ecuador

Tegenstander Ecuador eindigde als tweede in het Zuid-Amerikaanse kwalificatietoernooi voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Alleen wereldkampioen Argentinië haalde meer punten. Ecuador incasseerde maar vijf tegentreffers in achttien kwalificatieduels. De nummer 23 van de FIFA-ranglijst speelde vrijdag nog met 1-1 gelijk tegen Marokko.

Komende zomer is Ecuador een van de tegenstanders van Curaçao op het WK. Het land begint het eindtoernooi tegen Ecuador, terwijl ook nog Duitsland in de poule zit.