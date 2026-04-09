Nederlandse clubs kennen grotendeels een zeer matig seizoen in de Europese competities, maar AZ is de uitzondering. De Alkmaarders staan in de kwartfinale van de Conference League en spelen donderdagavond het heenduel tegen Shakhtar Donetsk. Volg de ontwikkelingen hier live.

De wedstrijd wordt niet in Oekraïne, maar in de Poolse stad Krakau gespeeld. Shakhtar speelde bijna twaalf jaar geleden voor het laatst in Donetsk een thuiswedstrijd. Sindsdien zijn er geen wedstrijden meer in de Donbas Arena en dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog die Rusland met het land begon. Shakktar Donetsk - AZ vindt dus plaats in het Henryk Reymanstadion, de thuisbasis van Wisla Kraków.

In Polen hoopt AZ een grote stap naar de laatste vier van de Conference League te zetten. Waar Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles vroegtijdig sneuvelden in de Europese toernooien, houdt AZ de Nederlandse eer nog een beetje hoog. Na een 14e plaats in de competitiefase werden in de knock-outfase FC Noah en Sparta Praag verslagen.

Sterke tegenstander voor AZ

Nu treft AZ dus met Shakhtar, dat het goed doet in de Oekraïense competitie. Het staat in punten gelijk met LNZ Cherkasy, maar heeft een duel minder gespeeld. AZ is dus gewaarschuwd door de club die vorig jaar nog Champions League speelde.

AZ kampt met de nodige blessures. Zo zijn Peer Koopmeiners, Jordy Clasie en Denso Kasius er noodgedwongen niet bij. Voor de Alkmaarders van coach Leeroy Echteld zijn het belangrijke weken. Na het heenduel van donderdag wacht zondag een thuisduel met Heerenveen in de Vriendenloterij Eredivisie. Volgende week donderdag is de return met Shakhtar in Alkmaar, drie dagen later wacht de bekerfinale om de Eurojackpot KNVB Beker met NEC.