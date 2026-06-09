Na de flinke domper van de nederlaag tegen Ierland (3-2) lijken de Oranje Leeuwinnen veroordeeld tot de play-offs voor een plek op het WK. Toch is er nog een sprankje hoop voor de ploeg van bondscoach Arjan Veurink. Volg de thuiswedstrijd tegen Polen hier live vanaf 21.00 uur.

Waar er voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Ierland nog meerdere scenario’s mogelijk waren, is de opdracht voor Oranje nu helder. Wint Nederland van Polen en speelt Frankrijk gelijk tegen Ierland, dan plaatst Oranje zich rechtstreeks voor het WK. Bij iedere andere uitslag is de ploeg van Veurink aangewezen op de play-offs.

Zeperd tegen Ierland

De Oranje Leeuwinnen hadden vóór het duel met Ierland een uitstekende uitgangspositie, doordat ze vier punten pakten tegen favoriet Frankrijk (2-1 en 1-1). Afgelopen vrijdag kwam daar echter ineens verandering in. De ploeg van Veurink verloor in een dramatische wedstrijd van Ierland met 3-2, waardoor ze plots op plek drie in de poule staan. Alleen bij een gelijkspel tussen Ierland en Frankrijk is rechtstreekse plaatsing dus nog mogelijk.

Vermoedelijke opstelling

Arjan Veurink moet het tegen Polen stellen zonder Jackie Groenen. De Oranje-middenvelder is geschorst na haar gele kaart in het vorige duel en mist daardoor de cruciale wedstrijd. Voor Groenen kan de focus dus alvast op haar aanstaande bruiloft. Daniëlle van de Donk keert naar verwachting juist terug in de basis. De 34-jarige routinier kende een moeizaam jaar, maar lijkt fit genoeg om vanaf de aftrap te beginnen.

De vermoedelijke opstelling: Kop, Wilms, Janssen, Buurman, Olislagers, Kaptein, Van de Donk, Egurrola; Beerensteyn, Leuchter, Brugts.

Géén Vivianne Miedema

Bij de Oranje Leeuwinnen is Vivianne Miedema in ieder geval zeker niet van de partij. De 29-jarige topvoetbalster heeft een moeilijke tijd achter de rug met een knieblessure, maar enkele weken geleden werd ze ook nog opgeschrikt door nieuws over haar moeder. Zij heeft lymfeklierkanker en kwam op de intensive care te liggen omdat haar lichaam verkeerd reageerde op de chemokuur.

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