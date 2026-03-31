Na de rode kaart van Denzel Dumfries gaat het van kwaad tot erger voor Oranje. Ecuador komt in de 24e minuut op gelijke hoogte na een benutte penalty van Ecuador. Mark Flekken legde Gonzalo Plata keihard neer met een onbesuisde actie. De avond van Oranje dreigt volledig in de soep te lopen. Volg het duel hier live.

Na rust besloot Ronald Koeman nog defensiever te gaan spelen. Micky van de Ven en Jeremie Frimpong kwamen erin en zo stond Nederland met 5 verdedigers achterin. Frimpong mocht de gehele rechterkant bestrijken en enkel Brian Brobbey stond nog in dde aanval. Frimpong ging tien minuten later wel weer naar de kant, met wat leek op een blessure. Koeman trekt totaal andere lessen uit dit duel dan verwacht.

Het werd een bijzondere openingsfase in Eindhoven na een aantal stormachtige momenten. De snelle goal van Oranje wordt overschaduwd door een snelle rode kaart. Dumfries zag vol ongeloof hoe hem de rode kaart werd getoond na zijn actie. Koeman besloot direct in te grijpen en maakte een briefje voor de nieuwe opstelling. Ook moest Donyell Malen naar de kant, Lutsharel Geertruida werd zijn vervanger. Kort daarna kwam Ecuador op 1-1 nadat Flekken een penalty veroorzaakte die gescoord werd door Enner Valencia.

Brian Brobbey werd in de spits aangespeeld in de middencirkel en combineerde vliegensvlug met Xavi Simons. Cody Gakpo werd vervolgens op de linkerflank aangespeeld en kon de bal vrij voorgeven. Donyell Malen liep over de bal heen, maar zijn verdediger liep de bal pardoes het eigen doel in. Een lekkere start voor Oranje, ze waren pas 5 minuten aan het voetballen. Daarna kwam Oranje bijna op een 2-0 voorsprong nadat de doelman de bal slecht weg werkte. In de 8e minuut schoot Malen van ver op doel, maar de doelman kon hem nog net wegtikken.

Opstelling Oranje

Flekken; Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Aké; Schouten, Timber, Simons; Gakpo, Brobbey, Malen