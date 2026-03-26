Voormalig Oranje-international Memphis Depay in de problemen in Brazilië na opmerkelijk telefoongebruik tijdens het duel met Flamengo. Zijn uitleg kan hem mogelijk niet redden van een straf.

Oranje-international Memphis Depay is namelijk aangeklaagd bij het Braziliaanse sporttribunaal (STJD) omdat hij zijn telefoon gebruikte op de reservebank tijdens het 1-1 gelijkspel tussen Corinthians en Flamengo afgelopen zondag. De Nederlandse aanvaller riskeert een schorsing van één tot zes wedstrijden.

Telefoontje op de bank

Het opmerkelijke incident vond plaats in de Neo Química Arena, tijdens de achtste speelronde van de Braziliaanse Serie A. Memphis, die in de 22e minuut was gewisseld vanwege pijn aan zijn rechterdij, werd in de tweede helft gespot terwijl hij op zijn telefoontje zat te kijken, nadat hij was teruggekeerd naar de bank. Het gedrag van de 32-jarige speler werd onmiddellijk afgekeurd door de technische staf van Timão.

Schorsing en/of boete

Het Openbaar Ministerie van de STJD heeft de zaak ingedeeld onder artikel 258 van het Braziliaanse Sportrecht, dat "elk gedrag dat in strijd is met de discipline of sportethiek" bestraft. Naast een schorsing kan de speler ook een boete krijgen.

In een officieel document, volgens Globo Esporte, benadrukte het Openbaar Ministerie de "voorbeeldfactor", met het argument dat "het gedrag van een sporter met een hoog profiel een sterke invloed kan hebben op gedrag, en het gebruik van elektronische apparaten op de reservebank kan normaliseren."

Uitleg Memphis Depay

Op sociale media rechtvaardigde Depay zijn actie door uit te leggen dat het telefoontje van professionele aard was. "Even voor de duidelijkheid, het moment dat ik mijn telefoon gebruikte was puur om te communiceren met het medische team in Nederland. Ik ging naar buiten om mijn team te steunen, hoewel ik vanwege de blessure in de kleedkamer had kunnen blijven," schreef de speler, die ook teleurgesteld was over het resultaat.

Memphis in Nederland

De aanvaller, die dit seizoen één doelpunt heeft gemaakt, liep een spierblessure op aan zijn rechterdij en is al naar zijn thuisland gereisd om met de behandeling te beginnen. De verwachte hersteltijd is minimaal vier weken. Hij werd niet opgeroepen voor Oranje voor de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador.