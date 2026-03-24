Voor Marcel Boekhoorn was het geen moment een vraag of hij bij de première van de documentaireserie CRUIJFF aanwezig zou zijn. De geldschieter van NEC reisde zaterdag af naar Amsterdam om zijn goede vriend tien jaar na zijn overlijden te eren. En wie hem over Cruijff hoort praten, merkt direct: die bewondering zit diep. "Ik weet zeker dat Johan van NEC zou genieten", stelt Boekhoorn tegen Sportnieuws.nl.

De NEC-investeerder had een bijzondere band met de onvergetelijke nummer veertien en wilde de première van de documentaireserie niet missen. “Johan is natuurlijk een legendarisch persoon, uniek in de wereld en de beste voetballer die er ooit is geweest. Hij heeft uiteindelijk bepaald hoe we tegenwoordig spelen. Hij is de belangrijkste man op voetbalgebied die Nederland heeft voortgebracht", vindt Boekhoorn.

Bijzondere trip naar Zuid-Afrika

Boekhoorn leerde Cruijff niet alleen kennen als voetbalicoon, maar ook als mens. Hun vriendschap bracht hen zelfs samen op reis, waar hij Cruijff van dichtbij meemaakte. "Ik kende hem goed. Hij is niet alleen een unieke voetballer, maar ook een uniek mens. Ik ben ooit eens een keer met hem in Zuid-Afrika geweest", verklapt de NEC-geldschieter.

"Toen wilden we met onze vrouwen naar Nelson Mandela, maar toen we daar aankwamen bleek hij helaas ziek. Maar het was écht leuk. Johan is heel bijzonder, heel speciaal. Er is maar één Johan Cruijff en die man is erg apart", lacht Boekhoorn.

Cruijff zou genieten van NEC

Volgens Boekhoorn leeft de voetbalfilosofie waar Cruijff voor stond nog altijd voort. Als hij kijkt naar het spel van NEC onder trainer Dick Schreuder, ziet hij duidelijke overeenkomsten met de manier waarop Cruijff het spel het liefst zag. "Ik denk dat Johan het NEC-spel geweldig zou vinden, want nóg aanvallender dan Schreuder en Cruijff bestaat volgens mij niet."

"Voor mijn gevoel komt hun filosofie wel overeen: zoveel mogelijk aanvallen. Ik weet zeker dat Johan hiervan zou genieten", stelt Boekhoorn. "Ik geniet ook iedere week, leuker dan dit wordt het niet. We hopen nog steeds op de Champions League", zegt de ambitieuze Boekhoorn tóch nog maar weer eens met een grote grijns.

Boekhoorn was zaterdag dus aanwezig bij de première van de documentaire over zijn oude vriend in de Johan Cruijff ArenA. In de serie worden exclusieve beelden uit het familiearchief vertoond. Vanaf afgelopen zondag is de docu wekelijks te zien op NPO 1.