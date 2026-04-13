De Oranje Leeuwinnen staan aan het begin van een nieuwe fase. Kerstin Casparij hoopt dat in de zomer van 2027 voor het grote publiek duidelijk wordt wat de nieuwe identiteit van Oranje is. Daarin heeft Casparij met haar ervaring én rol als ‘cultuurleider’ een belangrijke invloed. "Vooral in dit soort periodes moet de balans tussen werk en rust goed zijn", vertelt Casparij.

Sinds de komst van bondscoach Arjan Veurink gaat het over een andere boeg bij de Oranje Leeuwinnen. "Voor de lichting die het EK 2017 won, was dat succes hun identiteit. De meesten van die generatie zijn er niet meer bij. Nu zijn we met een nieuwe groep iets aan het bouwen en zijn we op zoek naar de dingen waarmee wij ons willen identificeren", zegt Casparij onder meer tegen Sportnieuws.nl.

Ontbrekende namen

Casparij debuteerde op 22 oktober 2021 voor Nederland en behoort tot de ervaren internationals van bondscoach Veurink. Zeker nu topnamen als Daniëlle van de Donk, Jill Roord en Vivianne Miedema door blessures ontbreken. "Het is interessant om te zien hoe de dynamiek van deze groep zal zijn. Voor sommigen is dit een goede test", legt ze uit.

'Cultuurleider' Casparij

Binnen de selectie heeft Casparij tegenwoordig ook een rol als cultuurleider. Samen met keepster Lize Kop probeert ze activiteiten te bedenken die het groepsproces versterken richting het WK van 2027 in Brazilië. "We hebben tijdens de vorige periode kernwoorden geschilderd", vertelt Casparij, die verder weinig over dat proces wil prijsgeven.

"Daarnaast spelen we spelletjes, drinken samen koffie en hebben we onderling meetings over voetbalinhoudelijke zaken. Zo doen we dat ook bij de club. Daar doen we ook wel eens een escaperoom. We gaan op zoek naar diepere lagen in onze samenwerking, waardoor we uiteindelijk op het veld sterker worden."

De Oranje-international merkt dat speelsters liever actief bezig zijn dan passief luisteren. "Een spreker is natuurlijk superleuk, maar meiden hebben veel energie, dus laten we vooral iets creatiefs doen. Zo zijn we op graffiti schilderen gekomen." Als haar wordt gevraagd of dat zonder hulp ging, moet ze lachen. "Als je het écht aan ons overlaat, dan komt dat niet goed. Ze hebben ons geholpen met het maken van hartstikke mooie doeken." En haar eigen resultaat? "Ik heb het geprobeerd, laat ik het zo zeggen", lacht ze.

Balans tussen werk en rust

Volgens Casparij zit het verschil vaak in de kleine dingen, zeker in drukke periodes met belangrijke wedstrijden. "Ik denk dat de werk-rustverhouding goed moet zijn. Vooral in periodes waarin er veel druk op komt, met belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het WK en competities die beslist worden. Als je daar door het jaar heen aandacht aan hebt besteed, werpt dat aan het einde van de competitie zijn vruchten af."

Aandacht voor jonge speelsters

Hoewel Casparij geen aanvoerder is bij Oranje, voelt ze wel verantwoordelijkheid binnen de groep. "De dingen die ik bij de club doe, neem ik hier ook mee. Met veel nieuwe speelsters is het belangrijk om op te staan en te zorgen dat zij zich zo goed en comfortabel mogelijk voelen."

Dat begint volgens haar bij iets simpels: aandacht geven. "Je moet de jonge speelsters zien", weet Casparij uit eigen ervaring. "Ik kwam vijf jaar geleden binnen en dat is best overweldigend. Je komt binnen in een groep met allemaal topspeelsters." Zelf had ze ook zo’n steunpilaar toen ze bij Oranje begon. "Jackie (Groenen, red.) is voor mij heel belangrijk geweest. Daardoor voelde ik me snel thuis en durfde ik mezelf te zijn. Dat is ook goed geweest voor mijn ontwikkeling."

Binnen de nieuwe generatie Oranje Leeuwinnen wil Casparij voorkomen dat een paar ervaren speelsters altijd het woord voeren. "Dat is niet zoals wij het willen. Er is geen duidelijke hiërarchie. Iedereen is gelijk. Het maakt niet uit of je honderd of nul interlands hebt gespeeld. Soms moet je even stil zijn zodat anderen ook worden gehoord", besluit ze.