De Oranje Leeuwinnen kampen met de nodige personele problemen. In totaal ontbreken liefst zeven speelsters, voornamelijk sterkhouders. Tóch vreest bondscoach Arjan Veurink niet voor een grote nederlaag. "Als je verdedigend goed staat, heeft Frankrijk het best moeilijk", zegt Veurink in aanloop naar de cruciale kraker voor kwalificatie van het WK 2027.

De Oranje Leeuwinnen treffen deze week tweemaal Frankrijk en hebben al een duel met Polen (2-2) en Ierland (2-1 winst) achter de rug. Alleen de winnaar van de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2027 in Brazilië. Momenteel gaat Frankrijk aan kop. Veurink vindt niet dat Oranje moet vrezen voor een grote nederlaag. "Natuurlijk moet je niet te dik verliezen, maar het doel is om te winnen", stelt de bondscoach resoluut.

Clash met absoluut topland

Veurink vindt niet dat het uitmaakt dat ze topland Frankrijk, de nummer drie van de Europese ranglijst, treffen. "Nou en? Wij hebben heel veel blessures, maar wij hebben nagedacht over een verdedigend én aanvallend plan. Natuurlijk worden we maximaal uitgedaagd door Frankrijk, maar dat willen wij ook bij hun doen. Wij spelen om te winnen. Of het lukt gaan we zien, maar dáár zijn we mee bezig geweest."

Nieuwe tegenvaller

In aanloop naar de cruciale wedstrijd kreeg Veurink wel een nieuwe domper te slikken. Kerstin Casparij was de zevende speelsters die door een blessure is afgehaakt. Eerder werd ook al bekend dat Dominique Janssen, Vivianne Miedema, Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Jill Roord en Caitlin Dijkstra. "We hebben er alles aan gedaan om Kerstin fit te krijgen, maar ze is niet inzetbaar. Zij baalt enorm, want ze wilde er dolgraag bij zijn."

Aanpassen aan Frankrijk

Veurink verklapt dat het Nederlandse vrouwenelftal in principe met vier verdedigers gaat spelen, maar sluit niet uit dat er wel wat aanpassingen aan Frankrijk worden gedaan. "Frankrijk heeft héél veel kracht en individuele kwaliteiten. We hebben de afgelopen jaren verschillende keren tegen ze gespeeld en dan weet je dat het fysiek de grootste uitdaging is. Wij hebben gekeken: hoe kunnen we daar wegblijven? Ik hou mijn kaarten op de borst, maar we hebben wel de gedachte en de hoop dat we een eind gaan komen."

Daarbij heeft de Nederlandse bondscoach ook gekeken naar het strijdplan van Polen (4-1 winst) en Ierland (2-1) tegen de vooralsnog foutloze koploper van de poule. "Ze boden goed tegenstand. Daaraan zie je: als het verdedigend goed staat, dan heeft Frankrijk daar best wel moeite mee. Ierland kwam op de de counter tot grote kansen. Ons strijdplan is niet alleen maar counteren, maar je wordt natuurlijk wel bij momenten naar achteren gedrukt."

Verontschuldigende Veurink

Veurink weet dat er een héél ander spelbeeld zal zijn bij de confrontatie met de Fransen. "Tegen Ierland en Polen waren wij héél dominant. In ideale situatie zijn we dat weer, maar we zijn voorbereid op scenario dat Frankrijk ons terug drukt. Ik hoop dat we in aanvallende deel ook laten zien wat we kunnen", zegt Veurink, bijna verontschuldigend dat er iets realistischer gespeeld zal moeten worden. "In de Nederlandse cultuur willen we natuurlijk goed aan de bal zijn, maar het is helemaal niet erg als we meer naar achteren worden gedrukt."

"Wij moeten moeilijker te verslaan zijn, dan maakt het niet uit dat we iets verder terug worden gedrukt door Frankrijk. Tegelijkertijd moet je daar op voorbereid zijn. Wij zullen bij vlagen proberen te counteren óf juist de bal in de ploeg houden om te kunnen laten zien wat wij aan de bal kunnen. Maar als we moeten counteren en van daaruit scoren, dan teken ik daarvoor, hoor", sluit Veurink lachend af.

WK-kwalificatie

De Oranjevrouwen spelen 14 april in Breda tegen Frankrijk. Op 18 april volgt in Auxerre de uitwedstrijd tegen het Europese topland dat na twee speelronden met 6 punten aan kop gaat in de WK-kwalificatiegroep. Nederland staat op de tweede plaats met 4 punten, voor Polen en Ierland.

Een eventuele nederlaag hoeft overigens nog niet te betekenen dat de ploeg van Veurink niet naar het eindtoernooi gaat, want de overige drie landen krijgen in het najaar van 2026 nog een kans via de play-offs. In totaal kunnen elf Europese landen een WK-ticket verdienen, met daarnaast nog een extra mogelijkheid via intercontinentale play-offs.