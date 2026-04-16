De moeder van Cambuur-trainer Henk de Jong is afgelopen week plotseling overleden. Dat heeft de clubman in hart en nieren vlak voor de wedstrijd van Cambuur tegen De Graafschap bekendgemaakt. De Jong zit ondanks het persoonlijke drama vrijdagavond wel op de bank in Doetinchem, waar hij in het verleden ook trainer was.

“Ze was een inspirerende vrouw. Zondagmorgen was ik nog bij haar. Daarna kon ik haar niet meer bereiken”, begint De Jong op de website van Cambuur over zijn moeder Sjoukje. “Ik vond haar en ze bleek een gescheurde aorta te hebben. We hebben nog wel wat dingen met haar kunnen bespreken en ze zei nog: Henk moet wel voetballen.”

En dus luistert De Jong naar de laatste wens van zijn moeder en staat hij gewoon langs de lijn in de laatste uitwedstrijd van Cambuur van dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Promotie naar de Eredivisie is al veilig gesteld. Thuis tegen FC Dordrecht twee weken geleden zat de moeder van De Jong nog op de tribune.

'Dat is wel lastig'

“Tijdens de wedstrijd zwaaiden we nog even naar elkaar, prachtig. Nu is ze er niet meer, dus dat is wel lastig. Ik praat hier open over, want ik was supertrots op haar. Wij allemaal. Ze was een inspirator voor ons gezin. Voor onze hele familie. ”

Resultaten vallen tegen

De Jong zag zijn spelers na het veiligstellen van promotie naar de Eredivisie gas terugnemen op het veld, zeker nadat ook de titel in de KKD naar ADO Den Haag ging en Cambuur niks meer heeft om voor te spelen. "We zijn wel gemotiveerd, maar de resultaten zijn niet goed geweest. Dit seizoen hebben we soms de wind mee gehad, nu hebben we ‘m tegen. We moeten echter het geluk blijven opzoeken en dan gaan de goals weer vallen”, zegt speler Diyae Jermoumi.

De Graafschap - Cambuur

Vrijdag zullen de spelers extra gemotiveerd zijn, al is het maar voor hun trainer om hem te steunen. Hij heeft afscheid kunnen nemen van zijn moeder en daar is hij dankbaar voor. Ongetwijfeld hebben de supporters van De Graafschap, zijn oude club, ook een mooi eerbetoon voor hun oude trainer in petto.