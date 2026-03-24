Memphis Depay heeft zijn cornrows en haarbandje ingeruild voor een nieuwe look. De 32-jarige aanvaller meldt zich ondanks een blessure bij het Nederlands elftal en kiest daarbij voor een opvallende haardracht.

In de nacht van zondag op maandag viel Depay tegen Flamengo (1-1) uit met een bovenbeenblessure bij zijn club Corinthians. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal liet maandag een scan van zijn gekwetste rechterbeen maken. Wat bleek: Depay heeft een spiertje verrekt in zijn dijbeen. Desondanks reist hij toch af naar Zeist, om zich door de medische staf van Oranje te laten behandelen.

Ronald Koeman was maandagmiddag tijdens een persconferentie nog niet op de hoogte van de uitslag. "Maar het ziet er niet goed uit. Als hij toch beschikbaar is, dan vliegt hij later onze kant op", zei de bondscoach die met Brian Brobbey, Donyell Malen en Wout Weghorst nog drie spitsen in zijn selectie heeft.

Nieuwe look voor Memphis Depay

Maandagavond verzamelden de meeste spelers zich in Zeist. Dinsdag wacht daar om 12.00 uur de eerste training ter voorbereiding op de oefenduels met Noorwegen en Ecuador. Depay zal het allemaal van een afstandje moeten bekijken. Dat doet de 32-jarige aanvaller met een nieuwe look.

Van Memphis is bekend dat hij door het seizoen heen net zo veel kapsels verslijt als voetbalschoenen. Dit keer geen poespas, de tondeuse is er overheen gegaan bij de spits. Op een verhaal die Depay op Instagram plaatste, is te zien dat er niet veel haar meer op staat. Dat terwijl hij tegen Flamengo nog zijn fameuze cornrows en haarbandje droeg.

Op naar zijn vijfde eindronde

Depay lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over deelname aan het WK. De aanvaller is nog altijd een vaste naam in de selecties van Ronald Koeman. Depay speelde al vier eindrondes en kan zich dus opmaken voor zijn vijfde. Inmiddels staat de teller op 108 interlands, waarin hij 55 goals maakte. Daarmee is hij topscorer van het Nederlands elftal.