Wim Kieft kennen we natuurlijk als voormalig topvoetballer en momenteel als analyticus, maar zo nu en dan heeft de oud-spits tijd voor andere zaken. Hij ging een avondje uit met onder meer zijn moeder van 93 en dat maakte veel indruk op Kieft.

"Ik heb beelden van een heel, heel erg vrolijke Wim gezien", zo valt Michel van Egmond met de deur in huis tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp. Van Egmond maakt die naast Kieft samen met René van der Gijp en Rob Jansen en praktisch elk onderwerp komt wel aan bod. Zo ook het uitstapje van Kieft (63). "Hij was bij een concert, moet jij raden van wie", roept Van Egmond. "Je zou zeggen The Rolling Stones, of zo."

Concert van Yves Berendse

"Het moet iets heel simpels zijn geweest", merkt Jansen op. Die kans om te gokken krijgen de andere tafelgasten niet eens, want Kieft is hen al voor. "Ik was bij Yves Berendse. Die heb ik ontmoet met het programma Casa di Beau. En mijn moeder vindt Yves Berendse heel goed." Kieft ging met zijn moeder, vrouw en dochter naar het concert in Almere, tot ongeloof van Van der Gijp. "Dat meen je niet!"

Het verhaal wordt nog een tikkeltje memorabeler, want de moeder van Kieft is al 93. Dat weerhield haar er echter niet van om helemaal uit haar dak te gaan. "Mijn moeder heeft twee uur gedanst, zo blij..."

Kieft schetst vervolgens de aandoenlijke en 'superleuke' situatie met haar moeder. "Ze zag naast mij. Dan kwam er weer een nummer, duwde ik haar onder de oksel omhoog zodat ze weer ging staan. Ze heeft zo'n plezier gehad. Het maakte me ook zo blij. Weet je wat ook leuk daar aan is? Als je naar een concert gaat: iedereen is blij hè. Iedereen komt om vermaakt te worden. En ze vinden alles leuk."

Het feest was na het concert nog niet helemaal afgelopen,want het kwam zelfs tot een ontmoeting tussen mama Kieft en zanger Berendse. "Die gozer is twee meter hè. Ik had het idee dat ik een dwerg was, mjin moeder al helemaal. Ze leek wel een lilliputter."