Spaanse kunstschaatser Tomas-Llorenc Guarino Sabate heeft vlak voor de Olympische Spelen in Milaan dramatisch nieuws gekregen. De muziek die hij al het hele seizoen gebruikt voor zijn korte kür is namelijk verboden. 'Ontzettend teleurstellend'.

Het optreden van Sabate was gebaseerd op de Minions uit de film. Hij gebruikte muziek uit de films, de Universal Fanfare en de Papaya Remix, maar die werden verboden wegens auteursrechten. Daarom zal hij zijn plan vlak voor de start van de Spelen moeten omgooien.

Sabate verscheen afgelopen seizoen telkens met zijn Minions-kür op het ijs. Hij droeg daarbij ook een geel T-shirt en een blauwe overall, vergelijkbaar met de filmpersonages. Het nieuws is een flinke domper voor de Spanjaard. "Ik zou willen dat ik beter nieuws had. Maar ik mag de muziek niet langer gebruiken vanwege problemen met auteursrechten", schrijft hij op Instagram.

'Ontzettend teleurstellend'

Hij had de muziek al in augustus ingediend bij internationale schaatsbond ISU, volledig volgens de procedures. Vrijdag kreeg hij plots te horen dat hij de muziek niet mag gebruiken. "Dat nieuws, vlak voor de belangrijkste wedstrijd van mijn leven, was ontzettend teleurstellend", aldus Sabate.

Sabate had gehoopt dat hij met zijn Minions-kür jonge kijkers kon inspireren. "Ik heb met mijn Minions-programma geprobeerd om vreugde en een speelse stijl op het ijs te brengen", legt hij uit. "Zo wilde ik laten zien dat het leuk kan zijn om een mannelijke olympische kunstrijder te zijn."

De zesvoudig Spaans kampioen maakt in Milaan zijn olympisch debuut. Het toernooi begint voor hem op 10 februari. Voor die tijd zal hij dus nieuwe muziek moeten uitzoeken. Hij verzekert zijn fans dat hij er alles aan gaat doen om een succesvol optreden te geven.