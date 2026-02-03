De Olympische Spelen gaan vrijdag van start met de openingsceremonie in Milaan. Nog voordat de Winterspelen begonnen zijn, is het eerste dopingschandaal al een feit. Een Italiaanse atlete ziet haar olympisch debuut in rook opgaan.

De Italiaanse biatlete Rebecca Passler is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. Het Italiaanse antidopingbureau trofeerder deze maand de verboden middelen letrozol en methanol bij Passler aan tijdens een controle.

Het middel letrozol verlaagt oestrogeen en staat sinds 2008 op de lijst met verboden middelen. Het wordt ook gebruikt om borstkanker in een vroeg stadium te behandelen. Passler verklaart dat het op die manier in haar lichaam is gekomen.

De Italiaanse heeft bij de junioren al acht medailles gewonnen tijdens wereldkampioenschappen. Afgelopen jaar was haar beste resultaat een tiende plaats bij de World Cup in Oberhof. Haar oom Johann Passler won de eerste biatlonmedaille voor Italië in Calgary in 1988. Hij pakte toen het brons. Haar beste prestatie met de estafetteploeg was een elfde plaats bij het WK in 2024.

De 24-jarige Passler is afkomstig uit Antholz in Zuid-Tirol, uitgerekend de plek waar de biatlonwedstrijden zullen plaatsvinden. Ze zou daar haar olympisch debuut maken. Maar nu zal ze dat moeten missen.

TeamNL

De voorbereidingen op de Spelen zijn in Milaan in volle gang. Inmiddels zijn ook de Nederlandse atleten gearriveerd. Onder hen bevindt zich ook Jutta Leerdam, die dit weekend op opvallende wijze afreisde naar Italië. De Nederlandse topschaatsster trok internationale aandacht door in grote luxe naar de Winterspelen te reizen, onder meer met een privéjet. Haar entree bleef ook bij buitenlandse media niet onopgemerkt: in Duitsland werd Leerdam zelfs al uitgeroepen tot de 'Koningin van de Spelen'.

