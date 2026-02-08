De zware crash van Lindsey Vonn heeft wereldwijd diepe indruk gemaakt. Waar haar olympische comeback al beladen was, sloeg de sfeer na haar val volledig om. Buitenlandse media, commentatoren en fans reageren geschokt op het drama dat zich in Cortina d’Ampezzo voltrok. De 41-jarige Amerikaanse zorgde voor een schokgolf tijdens de afdaling.

Tijdens de afdaling ging het al vroeg mis voor Vonn. In de eerste sector van het parcours verloor ze de controle na een sprong, raakte een poort en kwam hard ten val. De Amerikaanse schoof met hoge snelheid over de piste en bleef vervolgens lange tijd roerloos liggen. Op televisie waren herhaaldelijk pijnkreten te horen, terwijl medische hulp snel ter plaatse kwam. Uiteindelijk werd besloten haar per helikopter van de piste af te voeren, waarna de wedstrijd geruime tijd werd stilgelegd.

'Hartverscheurend einde'

In Vonns thuisland de Verenigde Staten werd geschrokken gereageerd op de beelden uit Cortina. Grote sportmedia als NBC News en ESPN spraken van een 'verwoestend moment' en benadrukten hoe snel de olympische droom van Vonn in rook opging. Daarbij werd gewezen op het enorme risico dat ze nam door met een zware knieblessure toch aan de start te verschijnen.

Ook The New York Times stond uitgebreid stil bij het incident en noemde de crash 'een hartverscheurend einde van een van de meest indrukwekkende comebackverhalen in de sport'. De krant benadrukte dat Vonn al na enkele seconden in haar afdaling onderuitging en dat de stilte bij de finish tekenend was voor de impact van het moment.

Commentator barst in tranen uit

Ook in Groot-Brittannië liepen de emoties hoog op. Tijdens de live-uitzending van de BBC kon commentator en oud-skiester Chemmy Alcott haar tranen niet bedwingen. "Ik voel me bijna schuldig dat ik zo emotioneel ben", zei ze hoorbaar aangeslagen. "We hadden nooit gedacht dat dit verhaal zou eindigen met haar roerloos langs de kant van de piste. Dit is een absolute nachtmerrie."

De reacties worden versterkt door de situatie waarin Vonn aan de start verscheen. Slechts negen dagen na het scheuren van haar voorste kruisband gold haar deelname al als een medisch wonder. Juist dat maakt de pijnlijke afloop in Cortina extra schrijnend.

'Beelden die niemand wil zien op de Olympische Spelen'

Ook in andere Europese media werd met afgrijzen gereageerd op de crash van Vonn. Het Duitse Bild sprak van een 'tragedie op de piste' en benadrukt dat op televisie herhaaldelijk pijnkreten van Vonn te horen waren. Volgens het medium zijn dit 'beelden die niemand wil zien op de Olympische Spelen', waarbij vooral het langdurige medische ingrijpen en het afvoeren per helikopter diepe indruk maakten.

Steun van collega

Ook vanuit haar collega-skiesters kwamen emotionele reacties. Mikaela Shiffrin liet op X van zich horen en reageerde zichtbaar aangeslagen. De Amerikaanse plaatste vier emoji’s - een gebroken hart en drie gebedshanden - gevolgd door de naam van Vonn. Shiffrin en Vonn delen al jaren een hechte band binnen het Amerikaanse skiën, waarbij Vonn lange tijd gold als voorbeeld en mentor voor haar jongere landgenote.

Olympisch goud naar landgenote Lindsey Vonn

De afdaling in Cortina d’Ampezzo werd gekenmerkt door onrust en meerdere valpartijen. Na de zware crash van Vonn volgden nog meer schrikmomenten op het verraderlijke parcours. De wedstrijd lag geruime tijd stil en langs de piste was zichtbaar hoe groot de impact van de incidenten was, met skiesters en toeschouwers die geschrokken toekeken.

Toen de race uiteindelijk werd hervat, bleek Breezy Johnson de winnares van de dag. De Amerikaanse had haar afdaling al voltooid vóór het drama rond haar landgenote en zag haar prestatie overeind blijven, ondanks de lange onderbreking. Uiteindelijk bleef vooral de zware crash van Lindsey Vonn hangen als het bepalende en meest aangrijpende moment van de afdaling.