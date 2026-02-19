De Amerikaanse atleet Benjamin Loomis is op de Noordse Combinatie ternauwernood ontsnapt aan een ernstige blessure tijdens de team sprint op de Olympische Winterspelen van 2026. Tijdens zijn sprong raakte hij een sneeuwfrees op de schans, maar gelukkig bracht dit hem niet uit balans en landde hij veilig op 116 meter.

De wedstrijd vond plaats in dichte sneeuwval, waardoor er constant organisatoren op de schans aanwezig waren om verse sneeuw van de aanloop te verwijderen. Vlak voor de sprong van Loomis vergat een van de organisatoren echter de sneeuwfrees op tijd van de baan te halen. “Gelukkig raakte het me alleen op mijn schouder. Als het mijn gezicht was geweest, was het een heel ander verhaal,” zei Loomis volgens DPA.

Wedstrijdleider Lasse Ottessen betreurde het incident. “Het was een dag vol extremen. De medewerkers op de schans leverden uitstekend werk, dus we vinden het jammer dat dit ongeluk is gebeurd. De betrokkenen en wij van de FIS hebben de Amerikaanse delegatie al onze excuses aangeboden.”

Harde crashes

Deze Olympische Spelen heeft men het al vaker mis zien gaan. Zo kwam bijvoorbeeld de ster Lindsey Vonn ten val en brak ze daarbij haar been. De Amerikaanse ging meermaals onder het mes in Italië en mocht daarna terugkeren naar de Verenigde Staten om daar verder te gaan werken aan haar revalidatie. Eenmaal thuis bleek de nachtmerrie echter nog niet voorbij. Naast dat haar beenbreuk erger bleek dan aanvankelijk gedacht, kreeg ze ook verdrietig privénieuws te verwerken.