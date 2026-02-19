Tijdens de Noordse combinatie is de Amerikaanse skiër Ben Loomis fors gehinderd bij zijn sprong. Dit gebeurde door een bladblazer die langs de kant de sneeuw stond weg te blazen.

Tijdens de laatste dagen van de Olympische Winterspelen is het flink gaan sneeuwen in het Italiaanse Predazzo, de plek waar de wedstrijden in het schansspringen worden gehouden. Voor de Noordse combinatie ook cruciaal, want daar moet voor het langlaufen eerst worden schansgesprongen. Over de Noordse combinatie was nogal wat te doen, omdat het onderdeel voor de vrouwen nog altijd niet olympisch is. Dit vanwege de lage kijkcijfers en lage deelname uit verschillende landen.

Door de sneeuw moesten de banen voor het schansspringen constant worden bewerkt met bladblazers zodat ze sneeuwvrij bleven. Voordat atleten de sprong maakten stonden er telkens rijen met officials met een bladblazer, maar één van die officials was niet helemaal scherp. Onderaan de schans hield hij de bladblazer te lang op de baan en dus stootte schansspringer Loomis met volle snelheid tegen het apparaat.

Bron: HBO Max/Eurosport.

'Dat kan gebeuren'

Tegenover persbureau Reuters gaf Loomis aan dat hij niet boos was door het incident. De Amerikaan werd gelukkig niet uit balans gebracht en kon uiteindelijk zijn sprong in alle veiligheid afronden. "Helaas was een van hen een beetje te laat om zijn of haar bladblazer uit de weg te halen. Maar ook zij zijn mensen. Er kunnen zulke dingen gebeuren" zo vertelde de 27-jarige Amerikaanse atleet.

Andreas Skoglund en Jens Luraas Oftebro pakten uiteindelijk de gouden medaille op de Noordse combinatie. De twee Finse atleten pakten het zilver, de twee Oostenrijkers het brons en Loomis eindigde met zijn partner Niklas Malacinski buiten de medailles.