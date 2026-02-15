Bondscoach Niels Kerstholt passeerde shorttrackster Suzanne Schulting op de olympische halve finale van de aflossing bij de vrouwen zaterdag. Die keuze ging hem niet in de koude kleren zitten, zo vertelt hij daags nadat de ploeg zich plaatste voor de finale.

Zondag na de training in Milaan blikte Kerstholt terug op zijn keuze om Schulting te passeren. De bondscoach koos naast vaste waarden Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma als vierde rijdster voor Zoë Deltrap. Zij kreeg de voorkeur boven Schulting. Het Nederlandse team plaatste zich overtuigend voor de finale van woensdag.

Zonder Schulting, die wel als reserve was aangewezen, nam Nederland de leiding. De Italiaanse vrouwen plakten vast aan de vrouwen van Oranje en zochten af en toe naar een gaatje. Maar de deur bleef dicht. Ook Deltrap, debutant bij de Olympische Winterspelen, hield de steeds meer aandringende Italiaanse schaatssters achter zich. Xandra Velzeboer werd als laatste afgelost en zij werd geen moment meer bedreigd.

'Is thuis bij mijn vrouw ook zo'

Kerstholt had vrijdag al aan Schulting laten weten dat ze reserve zou zijn. "Ik vind het heel vervelend om mensen teleur te stellen. Dat vind ik moeilijk, daar heb ik niet het karakter voor. Van een lekker conflictje krijg ik geen energie. Dat is thuis bij mijn vrouw ook zo. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar", blikte hij daags na de halve finale terug.

Finale

In de finale zullen vier landen aan de start staan. Dat zijn Nederland, Italië, Zuid-Korea en Canada. Nederland won dit onderdeel bij de vorige Winterspelen goud, met Schulting, Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof. Zuid-Korea en China stonden toen ook op het podium.