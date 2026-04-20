De Braziliaanse Mara Flavia Araujo is op 38-jarige leeftijd overleden. De triatlete verdronk tijdens de bekende Iron Man triatlon in Texas.

Het ging voor Flavia Araujo gruwelijk mis tijdens het zwemonderdeel van de Iron Man triatlon in Texas. De Braziliaanse gaf voor de start al aan dat ze wat ziekjes was, maar ze wilde toch van start gaan op het bekende evenement. Toen de zwemmers daadwerkelijk van start gingen, kwam Flavia Araujo onder water terecht en kwam ze niet meer boven. Dit werd door collega's direct opgemerkt en de reddingswerkers werden direct gealarmeerd.

Iron man in Texas

De reddingswerkers waren snel in het water, maar dat bleek tevergeefs. Een reddingsboot die in het water werd gestuurd, kon uiteindelijk het lichaam van Flavia Araujo uit het water halen. Drie uur na de start kwam de Braziliaanse weer boven water, maar ze leefde niet meer. Inmiddels is bevestigd dat verdrinking de officiële doodsoorzaak was van Flavia Araujo.

Op de social media van de Iron Man wordt de dood van Flavia Araujo bevestigd. "Wij zijn zeer verdrietig om te bevestigen dat een deelnemer is overleden tijdens het zwemgedeelte van de Iron Man triatlon in Texas. We sturen ons diepste medeleven aan de familie en vrienden van de atlete en we willen ze alle steun bieden die ze nodig hebben in deze moeilijke tijd. Onze dank gaat uit naar de eerste mensen die hebben gereageerd en hielpen toen het gebeurde", laat de organisatie weten.

DJ

Flavia Araujo is in Brazilië een bekende atlete met meer dan 60.000 volgers op Instagram. Onder haar recente posts staan de reacties vol met steunbetuigingen voor de familie van de atlete. Flavia Araujo had als grote hobby DJ zijn en ze speelde dan ook regelmatig op feesten en partijen. Vanuit de familie van de Braziliaanse is nog geen statement naar buiten gekomen.