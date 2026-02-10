Jens van 't Wout is pas 24 jaar oud, maar nu al één van de beste shorttrackers van Nederland. Op de Olympische Spelen in Milaan gaat hij voor goud op alle afstanden. Toch heeft hij al goud, maar dan in zijn mond. Door een vreselijk ongeluk verloor hij namelijk een paar tanden en die liet hij vervangen door gouden exemplaren. Datzelfde ongeluk leverde hem ook een tekenend litteken in zijn gezicht op. Dit is het verhaal achter dat litteken op zijn wang en kin.

Van 't Wout ontsnapte in 2019 aan de dood toen hij tijdens het shorttracken op de schaats van zijn idool viel. De Israëliër Vladislav Bykanov had in eerste instantie niet eens in de gaten hoe de toen 17-jarige Van 't Wout eraan toe was. Maar toen hij naar de schade achteraf keek, besefte hij dat het een paar centimeters scheelde of Van 't Wout had het misschien niet na kunnen vertellen. "Die messen zijn vlijmscherp en hebben dezelfde uitwerking als een samuraizwaard. Als mijn schaats iets lager terecht was gekomen, had het veel erger kunnen zijn", zei Bykanov recent in gesprek met Schaatsen.nl.

Bijnaam dankzij groot litteken

Van 't Wout wist zelf ook dat het niet goed was toen het in september 2019 volledig misging tijdens een KNSB Cup. Hij hield zijn wang aan een flinterdun stukje huid en spier vast en doktoren konden gelukkig alles hechten. Door de heftige wond en de behandeling achteraf loopt er nu nog altijd een flink litteken van zijn wang tot net onder zijn onderlip. Hij heeft zichzelf daardoor ook de bijnaam Scarface gegeven, wat Engels is voor 'littekengezicht' en bekendheid kreeg door de immens populaire maffiafilm.

Gouden tanden

Wat weet hij er zelf nog van? "Een tegenstander gleed weg en schopte naar achteren, vol met de punt van zijn mes in mijn gezicht", zei hij tegen het Jeugdjournaal. "Er gingen ook twee tanden uit, daarom heb ik gouden. Ik zag allemaal bloed op mijn handschoen en schaatspak en iedereen om me heen trok wit weg. Ik wist toen wel dat het foute boel was."

Tatoeages Jens van 't Wout

Ook op zijn lichaam draagt hij tekeningen mee in de vorm van tatoeages, al zijn die door zijn schaatspak heen nauwelijks te zien. Op zijn arm heeft hij Aziatische tekens en een kolibri laten zetten. "Het betekent the floating world (drijvende wereld, red.) en het betekent dat je bezig moet zijn met het nu en niet met alle moeilijkheden en de wereld."

Broertje Melle en relatie met collega

Jens z'n broertje Melle is ook shorttracker en samen zijn ze actief op de Olympische Spelen. "Hij is mijn beste maatje", zegt hij over Melle, die zelf ook door een vreselijke periode ging. De twee hebben relaties met collega-shorttracksters Zoë Deltrap (Jens) en Selma Poutsma (Melle). Jens en Melle hebben in hun jeugd in Canada gewoond.