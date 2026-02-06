De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen is altijd een bijzondere gelegenheid. TeamNL is met een flink deel van de Nederlandse olympiërs vertegenwoordigd tijdens de feestelijke opening in Italië. Over de volgorde van de opkomst van alle landen is elke editie wat onduidelijkheid, want kijkers moeten misschien iets langer op Nederland wachten dan ze gewend zijn.

Je zou namelijk denken dat alle landen op 'Engelse' alfabetische volgorde worden aangekondigd bij zo'n international evenement, maar dat is op de Olympische Winterspelen niet zo. De openingsceremonie begint altijd met Griekenland, omdat het toernooi daar zijn oorsprong heeft. Het organiserende land, in dit geval Italië, komt als allerlaatste. Tussendoor komen alle andere landen, maar die volgorde is anders dan wij gewend zijn.

Opmerkelijke regel tijdens openingsceremonie

Hou je de Engelse schrijfwijze aan, dan zouden atleten uit Netherlands voor landen als New Zealand en Norway te zien zijn. Dat is echter niet het geval op deze Olympische Winterspelen. Tijdens de openingsceremonie wordt namelijk altijd de schrijfwijze van het organiserende land aangehouden, zo valt te lezen in de reglementen. Twee jaar geleden stond Nederland, in het Frans Pays-Bas, daarom met Peru op dezelfde boot en mochten andere landen eerst.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Nu gebeurt er in Italië weer iets soortgelijks. Nederland wordt in het Italiaans immers Paesi Bassi genoemd. Zo 'verliest' Nederland een paar plekken en sluit het aan achter Norvegia en Nuova Zelanda, maar voor Pakistan en Polonia (Polen). Overigens is het ook opvallend dat de Verenigde Staten en Frankrijk nagenoeg op het einde van de optocht zitten. Dat heeft te maken met het feit dat zij de Winterspelen van 2030 (Frankrijk) en 2034 (de Verenigde Staten) organiseren en zo wat extra aandacht krijgen.

De Nederlandse vlaggendragers zijn ditmaal Jens van 't Wout (shorttrack) en Kimberley Bos (skeleton). Een groot gedeelte van de Nederlandse enclave woont de ceremonie bij, maar niet iedereen is aanwezig. Zo laten schaatsers als Femke Kok, Joy Beune en Jutta Leerdam het evenement schieten. Zij komen de komende dagen in actie op de schaatsbaan en willen zich optimaal voorbereiden.